Кой е Николас Мадуро: Шофьорът на автобус, който стана президент на Венецуела

© Николас Мадуро и съпругата му са заловени и изведени от Венецуела съобщи американският президент Доналд Тръмп, но кой е авторитарният президент на Венецуела, облечен в спортен екип? На този въпрос се опитва да отговори Sky News.



Мадуро е президент на Венецуела от 2013 г., като поема поста след смъртта на Уго Чавес, популистки ляв президент и ментор на Мадуро.



Мадуро започва професионалния си живот като шофьор на автобус, след което става синдикален лидер, а по-късно заема поста министър на външните работи.



Защо Мадуро е толкова непопулярен?



Мадуро никога не е достигал популярността на Чавес, който е харизматичен лидер и има естествен талант да общува с хората.



Икономиката на Венецуела се срива под управлението на Мадуро след години на лошо икономическо управление от Чавес, включително контрол на цените и раздаване на помощи, които изчерпват държавните фондове, зависими от петрола.



Когато цените на петрола падат през 2010-те години, вносът на храни и лекарства става недостъпен. Печатането на пари води до хиперинфлация. Корупцията и международните санкции увеличават натиска.



Мадуро отговоря с репресии на недоволството. Той, пише британската агенция, брутално потушава многократните масови протести и е обвинен в манипулиране на изборите през 2018 и 2024 г.



Повече от една четвърт от населението – около 8 милиона души – са емигрирали.



Защо Мадуро влезе в конфликт със САЩ?



Крайнолявата идеология на Чавес и Мадуро, наречена "Боливарска революция“, отхвърля американския капитализъм и хегемония и определя САЩ като империалистическа сила.



САЩ критикуват политическата репресия на Мадуро и отричат легитимността му след обвиненията в манипулиране на изборите през 2018 и 2024 г. Те признават кандидатите на опозицията за легитимни избрани президенти.



Американските правителства отдавна обвиняват Венецуела, че не сътрудничи в борбата срещу наркотиците, свързани с местни престъпни групи.



Тръмп отиде още по-далеч. Той обвини Мадуро за венецуелската имиграция в САЩ и го обвини, че краде американски петрол, след като страната национализира своята промишленост през 1976 г. Той твърди, че самият Мадуро е лидер на картел. Мадуро отрича това.