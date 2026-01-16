ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Мачадо се срещна с Тръмп и му даде Нобелова си награда за мир
Автор: Борислава Благоева 09:25Коментари (0)148
©
Мария Корина Мачадо, лидерката на опозицията във Венецуела, се срещна днес с американският президент Доналд Тръмп в Белия дом. По време на срещата тя му е подарила Нобеловата си награда за мир, предава Sky News.

Мачадо заяви пред репортери пред Капитолия, че е връчила на Доналд Тръмп своята Нобелова награда за мир.

"Народът на Боливариан връща на наследника на Вашингтон медала, медала за Нобелова награда за мир, в знак на признание за неговата уникална отдаденост на нашата свобода“, заяви венецуелската опозиционерка.

Все още не е известно дали Тръмп е приел наградата.

Мачадо допълни още още, че е останала впечатлена от това колко ясно Тръмп разбира ситуацията във Венецуела. Тя добави, че той познава ситуацията и разбира страданието.

"Можем спокойно да говорим за очакванията и мечтите на венецуелците в това много трудно, но същевременно и изпълнено с надежда време“, заключва тя.

По-рано Мачадо обяви, че е готова да даде на Тръмп Нобеловата си награда за мир, която получи през 2025 г. Нобеловият комитет обаче отговори, че наградата не може да бъде отнета, разделена или прехвърлена на някой друг.


Още по темата: общо новини по темата: 41
12.01.2026 »
11.01.2026 »
10.01.2026 »
08.01.2026 »
08.01.2026 »
07.01.2026 »
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Може ли Гренландия да стане част от САЩ?
10:56 / 15.01.2026
Иран затвори въздушното си пространство
07:31 / 15.01.2026
Sky News: Отложиха екзекуцията на иранския протестиращ Ерфан Солт...
22:15 / 14.01.2026
ЕК ще се изправи пред нов вот на недоверие
21:50 / 14.01.2026
Осем дни арест за мъжа, потрошил стъклото на българското посолств...
17:27 / 14.01.2026
Захарова: Длъжностните лица в ЕС знаят ли къде се намира Гренланд...
11:22 / 14.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
09:37 / 14.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
11:47 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Учителка по БЕЛ стана директорка на училище в Пловдив
Учителка по БЕЛ стана директорка на училище в Пловдив
14:33 / 14.01.2026
Почина Нико Стоянов
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Футбол - други
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: