Мачадо се срещна с Тръмп и му даде Нобелова си награда за мир

© Мария Корина Мачадо, лидерката на опозицията във Венецуела, се срещна днес с американският президент Доналд Тръмп в Белия дом. По време на срещата тя му е подарила Нобеловата си награда за мир, предава Sky News.



Мачадо заяви пред репортери пред Капитолия, че е връчила на Доналд Тръмп своята Нобелова награда за мир.



"Народът на Боливариан връща на наследника на Вашингтон медала, медала за Нобелова награда за мир, в знак на признание за неговата уникална отдаденост на нашата свобода“, заяви венецуелската опозиционерка.



Все още не е известно дали Тръмп е приел наградата.



Мачадо допълни още още, че е останала впечатлена от това колко ясно Тръмп разбира ситуацията във Венецуела. Тя добави, че той познава ситуацията и разбира страданието.



"Можем спокойно да говорим за очакванията и мечтите на венецуелците в това много трудно, но същевременно и изпълнено с надежда време“, заключва тя.



По-рано Мачадо обяви, че е готова да даде на Тръмп Нобеловата си награда за мир, която получи през 2025 г. Нобеловият комитет обаче отговори, че наградата не може да бъде отнета, разделена или прехвърлена на някой друг.