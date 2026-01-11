ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Мадуро от затвора: Ние сме бойци, не тъгувайте
Автор: Борислава Благоева 10:05Коментари (0)99
©
Николас Мадуро Гера, син на арестувания венецуелски президент Николас Мадуро, обяви днес, че баща му е изпратил съобщение от затворническа килия в Съединените американски щати, предава Аl Аrabiya.

В съобщението Мадуро е заявил, че той и съпругата му Селия Флорес, която е в същия арест в Ню Йорк, са "добре“.

"Добре сме. Ние сме бойци. Не тъгувайте“, предаде Николас Мадуро Гера думите на баща си във видео, публикувано от управляващата Обединена социалистическа партия на Венецуела, заявявайки, че това му е било предадено от адвокатите на Мадуро.

Мадуро и Флорес бяха изведени от Венецуела на 3 януари при военна операция на американските специални части, след което бяха арестувани и настанени в център за задържане в Ню Йорк, а на 5 януари започна делото им по обвинения в участие в трафик на наркотици и оръжия, на което и двамата пледираха невинни.



Още по темата: общо новини по темата: 39
10.01.2026 Полк. Велков: Съединените щати започнаха да придобиват онова, към което се стремят
08.01.2026 Финансов експерт: Моментът не е за инвестиции в злато и сребро
08.01.2026 Венецуела съобщи за 100 загинали в резултат на военната операция на САЩ
07.01.2026 БСП: Използването на военна сила за смяна на властта е сериозно нарушение на международното право
06.01.2026 Главният прокурор на Венецуела: САЩ нямат юрисдикция в случая с Мадуро
06.01.2026 Тръмп: Операцията във Венецуела показа, че САЩ имат най-силната армия в
света
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Фон дер Лайен: Европа напълно подкрепя протестиращите в Иран
19:55 / 10.01.2026
Стрелец уби шестима при стрелби на три различни места в щата Миси...
19:34 / 10.01.2026
Актьорът Джан Яман е задържан в Истанбул при операция срещу употр...
17:31 / 10.01.2026
Земетресение с магнитуд 4.6 по скалата на Рихтер в Гърция
09:42 / 10.01.2026
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детск...
12:30 / 09.01.2026
Две българки са задържани в Скопие за серия кражби 
22:12 / 08.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
22:15 / 09.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
12:30 / 09.01.2026
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
17:24 / 09.01.2026
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
19:00 / 09.01.2026
Карбовски: Смяната на лева с еврото показва безапелационно народопсихологията на българина
Карбовски: Смяната на лева с еврото показва безапелационно народопсихологията на българина
10:40 / 09.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ремонтът на Главната
Поскъпване на хранителните продукти
Родители от Хуманитарната гимназия настояха за нова сграда
Болница "Свети Мина" пред фалит
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: