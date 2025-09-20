Изпълнителен директор е намерен мъртъв в Москва

© Тялото на Александър Тюнин, изпълнителен директор на АД "НПК "Химпроминженеринг“, е намерено в Московска област близо до колата му, съобщава ТАСС, позовавайки се на службите за спешна помощ.



Според предварителна информация от правоохранителните органи става въпрос за самоубийство.



На мястото на инцидента е намерена предсмъртна бележка, отбелязва агенцията. Близо до тялото е намерена ловна пушка.



''Химпроинженеринг'' е компания, която разработва иновативни проекти в производството на химически влакна и въглеродни композитни материали.



Според изданието "Military“, компанията е единственият производител на въглеродни влакна в Русия и ключов доставчик на материали за щурмовите дронове "Шахед“. По-конкретно, това включва фюзелажите за репликите на "Шахед-136“, където въглеродните влакна играят огромна роля в осигуряването на здравината на дроновете с минимално тегло.