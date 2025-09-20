ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Изпълнителен директор е намерен мъртъв в Москва
Според предварителна информация от правоохранителните органи става въпрос за самоубийство.
На мястото на инцидента е намерена предсмъртна бележка, отбелязва агенцията. Близо до тялото е намерена ловна пушка.
''Химпроинженеринг'' е компания, която разработва иновативни проекти в производството на химически влакна и въглеродни композитни материали.
Според изданието "Military“, компанията е единственият производител на въглеродни влакна в Русия и ключов доставчик на материали за щурмовите дронове "Шахед“. По-конкретно, това включва фюзелажите за репликите на "Шахед-136“, където въглеродните влакна играят огромна роля в осигуряването на здравината на дроновете с минимално тегло.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4653
|предишна страница [ 1/776 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Почина звезда от "Анатомията на Грей"
13:02 / 20.09.2025
Русия отрече за изтребителите над Естония
09:22 / 20.09.2025
Люпчо Георгиевски: Половината от правителството на Мицкоски са с ...
22:19 / 19.09.2025
Композитор загина в катастрофа с малък самолет
07:53 / 19.09.2025
Алексей Навални е бил отровен
20:07 / 17.09.2025
Ипотеките в Гърция скочиха
10:08 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
Спряха производството на култов сапун в България
22:28 / 18.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS