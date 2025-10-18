ЗАРЕЖДАНЕ...
|Иво Инджев: Това е политически театър
Според него украинският президент е много добър актьор.
"Той, между другото, е много добър и като дипломат. Преглътна егото си след капана, който му устроиха през февруари и за 6 месеца се разви от боксова круша до човека, който стои до Тръмп. Просто това е един огромен скок", поясни Инджев.
Журналистът коментира и откъде евентуално ще прелети самолета на руския президент на път за Унгария, където трябва да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп.
"Има един логичен маршрут – през Иран, Турция, Средиземно море, Черна гора и Сърбия, която граничи с Унгария. Но не изключвам и пряк вариант, ако европейски лидер бъде поканен на срещата и тя се превърне от американско-руска в тристранна, например в Будапеща. Тогава може да се дадат гаранции за мирно прелитане – например от финландския президент, който е изключително твърд в подкрепата си за Украйна и добре познава руската политика. Това, разбира се, е само хипотеза“, допълни Инджев. И изрази съмнение дали срещата в Будапеща наистина ще се състои.
