Истанбул е в шок, след като обезглавеното тяло на жена е намерено в контейнер за отпадъци

© Ужасяващи разкритията предизвикаха шок след убийството на жена, чието обезглавено тяло е намерено в контейнер за отпадъци в Истанбул, пише гръцкият Capital.



Жертвата е идентифицирана като 37-годишната гражданка на Узбекистан Дурдона Хакимова, а турските власти вече говорят за престъпление от страст с ужасяващи подробности.



Зловещото откритие е направено в квартал Дуатепе в Сисли, Истанбул, когато мъж, който събирал хартия, забелязал човешко тяло, увито в чаршаф, в контейнер за отпадъци.



Турската полиция веднага установява, че става дума за жена без глава, а отрязаните й крайници не са открити.



Свидетелствата на жители на мястото на инцидента насочили полицаите към куфар, който бил намерен на близка улица и бил подложен на щателна проверка. В същото време стотици часове записи от охранителни камери разкрили действията на извършителите.



След 8-часова гонка властите откриват заподозрените, които се опитвали да избягат към Грузия.



Двама мъже, граждани на Узбекистан, на 31 и 29 години, са арестувани на летището в Истанбул, а малко по-късно е задържан и трети човек, на 58 години.



Основният обвиняем, партньор на жертвата, признава, че след скандал е убил Хакимова и с помощта на свой приятел е пренесъл тялото.



Охранителни камери са заснели двамата мъже да пренасят куфара по улиците и да хвърлят предмети в кофата, където е било намерено тялото.



Тялото е пренесено в Института по съдебна медицина, а турските власти продължават разследването, за да открият останалите части от тялото.