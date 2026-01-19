ЗАРЕЖДАНЕ...
|Испания обяви тридневен траур след влаковата катастрофа
Испанският крал Фелипе VI и кралица Летисия, които са в Атина, за да присъстват на погребението на принцеса Ирина от Гърция, съкращават посещението си след катастрофата.
Крал Фелипе заяви, че ще се върне в Испания възможно най-скоро.
"Разбирам отчаянието на семействата и предвид броя на ранените в резултат на този инцидент, всички сме наистина обезпокоени“, каза той.
ФОКУС припомня, че близо 500 души са пътували в двата влака, участвали в инцидента: 294 във влака Ирьо Малага-Мадрид и 187 във влака Алвия Мадрид-Уелва. Италианската компания съобщи, че единият от влаковете, участвал в инцидента, е бил преминал последната си проверка четири дни по-рано.
Президентът на финансираната от държавната компания Renfe заяви, че двата влака са се движили под максималната скорост от 250 км/ч на прав участък.
Според испанския министър на транспорта Оскар Пуенте, катастрофата е станала на участък, който е бил напълно реновиран миналия май след големи инвестиции.
