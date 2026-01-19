© виж галерията Премиерът Педро Санчес обяви тридневен официален траур, считано от полунощ тази вечер в Испания заради тежката влакова катастрофа в Адамус Кордоба, при която загинаха най-малко 39 души, а над 150 бяха ранени, пише BBC.



Испанският крал Фелипе VI и кралица Летисия, които са в Атина, за да присъстват на погребението на принцеса Ирина от Гърция, съкращават посещението си след катастрофата.



Крал Фелипе заяви, че ще се върне в Испания възможно най-скоро.



"Разбирам отчаянието на семействата и предвид броя на ранените в резултат на този инцидент, всички сме наистина обезпокоени“, каза той.



ФОКУС припомня, че близо 500 души са пътували в двата влака, участвали в инцидента: 294 във влака Ирьо Малага-Мадрид и 187 във влака Алвия Мадрид-Уелва. Италианската компания съобщи, че единият от влаковете, участвал в инцидента, е бил преминал последната си проверка четири дни по-рано.



Президентът на финансираната от държавната компания Renfe заяви, че двата влака са се движили под максималната скорост от 250 км/ч на прав участък.



Според испанския министър на транспорта Оскар Пуенте, катастрофата е станала на участък, който е бил напълно реновиран миналия май след големи инвестиции.