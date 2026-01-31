© виж галерията Смъртта на 43-годишна жена, която е била в интензивното отделение на болницата "Рейна София“ в Кордоба, увеличи броя на загиналите от железопътната катастрофа в Адамуз на 46, съобщиха правителствени източници, предава The Lokal.



Жертвата, жител на Ла Палма дел Кондадо, е била сред пътниците на влака "Алвия“ от Мадрид.



По-рано през деня премиерът Педро Санчес увери семействата на жертвите и пострадалите, че институциите няма да ги изоставят и че държавата ще продължи да работи за намиране на отговори на техните въпроси.



Преди дни испанското правителството отпусна помощ от 20 млн. евро за семействата на жертвите. Те ще получат по 216 000 евро в рамките на следващите три месеца.