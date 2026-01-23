© Предварителен доклад разкрива вероятната причина за смъртоносната железопътна катастрофа в Испания при която загинаха 45 души, предава The Independent.



Счупване на релсата преди преминаването на високоскоростния влак, който дерайлира, причинявайки железопътната катастрофа в Испания, разкри предварителен доклад на разследващия орган за железопътни инциденти CIAF в петък.



Комисията за разследване на железопътния транспорт в Испания заяви, че не само предните вагони на влака, които са останали на релсите, са имали "прорези“ в колелата си, но и три по-ранни влака, които са преминали по същия релсов път.



При сблъсъка в Адамуз, провинция Кордоба, влак от частния консорциум Iryo дерайлира и се сблъсква с насрещно движещ се високоскоростен влак на държавната компания Renfe.



В доклада на CIAF се посочва: "Въз основа на наличната към момента информация може да се предположи, че счупването на релсата е станало преди преминаването на влака на Iryo, участвал в инцидента, и следователно преди дерайлирането.“



Разследващите добавиха, че това е само ''работна хипотеза'', без нищо да се изключва категорично.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.