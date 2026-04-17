Иран обяви преди малко, че Ормузкият проток е напълно открит за търговски трафик по време на примирието между Израел и Ливан, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

"В съответствие с примирието в Ливан преминаването на всички търговски кораби през Ормузкия проток е обявено за напълно свободно за оставащия период на примирието", заяви министърът на външните работи Сейед Абас Арагчи в публикация в социалните мрежи. Корабите обаче трябва да преминават по "координиран маршрут", обявен от иранските морски власти, уточни Арагчи.

Президентът Доналд Тръмп благодари на Иран за отварянето на протока в публикация в социалните мрежи, но посочи, че американската военноморска блокада на иранските пристанища ще остане в сила до постигането на споразумение с Техеран.

Петролът се срина с над 11% след обявяването на новината.

Израел и Ливан се договориха в четвъртък за 10-дневно примирие, влязло в сила в 17:00 часа източноамериканско време. Военната кампания на Израел в Ливан срещу въоръженото движение Хизбула - близки съюзници на Иран - се оказа основен спорен въпрос в преговорите между Вашингтон и Техеран.

Тръмп се съгласи на двуседмично примирие на 7 април в замяна на пълното отваряне на протока от страна на Иран. Спикерът на иранския парламент Мохамад Бакер Галибаф обаче обвини САЩ в нарушаване на споразумението, като допуснали Израел да продължи операциите си в Ливан.

По време на американско-иранското примирие протокът остана почти изцяло затворен, тъй като двете страни спориха по условията на договореността. Само няколко търговски кораба преминаваха дневно през водния път.

Преговорите между вицепрезидента Джей Ди Ванс и Галибаф миналия уикенд в Пакистан не доведоха до постигане на споразумение за окончателно прекратяване на американско-иранската война. Тръмп заяви, че американски и ирански преговарящи може да се срещнат отново тази събота в Пакистан за втори кръг разговори.

Трайният мир остава предизвикателство

Постигането на мирно споразумение между САЩ и Иран остава предизвикателство, тъй като и двете страни изглеждат неготови да правят компромиси по въпроса за иранските ядрени съоръжения, заяви Али Вайз, директор на иранския проект към Международната кризисна група.

"Не изглежда да има голяма гъвкавост по някои от ключовите спорни въпроси, включително бъдещето на иранската програма за обогатяване на уран", каза той пред водещата на CNN Беки Андерсън.

"САЩ все още търсят максималистична позиция — Иран да стигне до нулево обогатяване, а иранците изцяло отхвърлят тази концепция", добави той.

Коментарите му идват след като американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че Иран се е съгласил да намали ядрения си арсенал и да предаде "ядрен прах", като същевременно загатна, че преговори с Техеран може да се проведат този уикенд.

Въпреки примирието между Ливан и Израел, Вайз смята, че иранските ядрени съоръжения остават централното препятствие пред всяко споразумение. "Колкото и важно да е то (примирието Ливан-Израел), то не е достатъчно условие за постигане на споразумение, което би изисквало и двете страни да проявят гъвкавост. Засега не изглежда да има такава по някои от ключовите спорни въпроси, включително бъдещето на иранската програма за обогатяване на уран."

Световни лидери реагираха на отварянето на Ормузкия проток: ОАЕ осъди Иран, ЕС настоява за постоянна свобода на корабоплаването

Държавни глави и висши официални лица реагираха днес следобед на обявяването от Иран, че жизненоважният Ормузки проток е отворен отново за всички търговски кораби за оставащия период на американско-иранското примирие, което изтича във вторник.

В изявление Обединените арабски емирства заявиха, че приветстват повторното отваряне на протока, като същевременно остро осъдиха ефективното му затваряне от страна на Иран. ОАЕ осъдиха и заплахите и нападенията на Иран срещу кораби в региона, както и заканата му да постави мини в протока и около него.

В подобен дух президентът на Финландия написа в профила си в X: "Приветстваме обявяването на Иран за отварянето на протока. Трайните решения изискват дипломация."

Вицепрезидентът на Европейската комисия Кая Калас заяви, че протокът трябва да остане отворен. "Съгласно международното право транзитът през водни пътища като Ормузкия проток трябва да остане свободен и безплатен", написа тя в X.

Президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: "Възстановяването на пълна и постоянна свобода на корабоплаването в Ормузкия проток е спешен и общ приоритет." Тя добави в публикация в X, че по време на виртуална среща по темата, домакин на която бяха френският президент Еманюел Макрон и британският министър-председател Кийр Стармър, е потвърдила отговорността на ЕС да работи с партньорите от Персийския залив, включително за "свързаност, която може да намали напрежението около протока."