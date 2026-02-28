CNN, Иран е нанесъл ракетни удари по американска база в Бахрейн. Бахрейн е ключов съюзник на САЩ в Персийския залив и постоянен дом на щаба на 5-ти флот на ВМС на САЩ в Манама.
Медиите в Бахрейн, позовавайки се на източници, съобщават, че сервизният център на 5-ти флот на ВМС на САЩ в Бахрейн е "претърпял ракетна атака“.
Според Reuters, американската база в Абу Даби също е станала мишена на ирански ракетен удар. Все още не е ясно дали военната инфраструктура е пострадала.
В същото време в Кувейт е обявена въздушна тревога, Кувейт и Катар са затворили въздушното си пространство.
В същото време "9 канал на Израел“ съобщава, че Иран е атакувал самолетоносача на ВМС на САЩ USS "Абрахам Линкълн“ в Арабско море.
Според CNN четири американски бази в Близкия изток са станали цели на атаките: авиационната база Ал-Удейд в Катар, авиационната база Ал-Салем в Кувейт, авиационната база Ал-Дафра в ОАЕ и базата на 5-ти флот на САЩ в Бахрейн.
