Гръцките фермери вдигнаха блокадата на Промахон

© Движението на всички превозни средства вече се осъществява нормално от 17:00 часа на граничния пункт Промахон (срещу Кулата), тъй като фермерите продължиха с отварянето на двата потока, предаде гръцката ERT.



По-рано фермери и животновъди блокираха митническия пункт за камиони от 13:00 до 17:00 часа, като част от протестите си. За около час достъпът беше затворен за всички превозни средства поради присъствието на камиони на комунални услуги, които пристигнаха на мястото, за да изразят подкрепата си за борбата на фермерите.



Малко преди 17:00 часа започна постепенното преминаване на камиони, като движението беше напълно възстановено.