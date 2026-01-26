ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Ферибот с над 350 пътници на борда потъна в южната част на Филипините
Ферибот с над 350 пътници на борда потъна в южната част на Филипините. Спасени са най-малко 215 пътници, седем души са загинали.
Според представители на береговата охрана, фериботът се е насочвал към южния остров Холо в провинция Сулу от пристанищния град Замбоанга. На борда са били 332 пътници и 27 членове на екипажа.
Според предварителна информация, причината за катастрофата може да е техническа неизправност на кораба.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 502
|предишна страница [ 1/84 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Блокада на всички гранични пунктове: Превозвачи от съседните на Б...
20:20 / 25.01.2026
Голяма хотелска верига затваря половината от обектите си
07:41 / 25.01.2026
Преговорите между Украйна, Русия и САЩ ще продължат на 24 януари ...
22:13 / 23.01.2026
Освободиха собственика на изгорелия на Нова година бар в Швейцари...
20:20 / 23.01.2026
Погребаха Валентино
16:52 / 23.01.2026
Двама души загинаха след бурите в Гърция
11:44 / 22.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Поли Генова: Започнах да ходя на терапия
13:17 / 24.01.2026
На 65 тя все още е в спомените на зрителите с култови роли в киното
13:56 / 24.01.2026
Сашо Кадиев: Това е най-щастливият момент
14:12 / 24.01.2026
Мира Добрева оплю Никос Вертис
16:24 / 24.01.2026
Очевидец: Минах, преди да покрият тялото, гледката беше неописуема
14:48 / 24.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS