|ФИФА удостои Доналд Тръмп с награда за мир
Това е наградата, учредена от ФИФА, която му бе връчена от президента на ФИФА Джани Инфантино по време на жребия за групите за Световното първенство по футбол през 2026 г., което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.
Това е "една от най-големите почести в живота ми“, заяви американският президент.
И както изглежда, нетърпението му е било толкова голямо, че сам е взел златния медал и го е окачил на врата си, без да изчака Инфантино.
Наградата се връчва "на лица, които са извършили изключителен принос за мира“.
Освен това Тръмп ще получи и голям златен трофей, подобен на този от Световното първенство.
"Вие определено заслужавате първата награда за мир на ФИФА. Винаги можете да разчитате на моята подкрепа за просперитета на света“, заяви Инфантино.
Доналд Тръмп отвърна на благодарностите и говори за значението на наградата: "Това е голяма чест, най-голямата в живота ми. Познавам Джани, той върши чудесна работа, имаме рекорд по продажба на билети, цифрите надхвърлят всякакви очаквания. Благодаря на Мелания, на семейството ми. Ще видите нещо, което не се е случвало досега. Нашите отношения с Канада и Мексико са прекрасни. Имаме стабилни отношения на сътрудничество и мир. САЩ ще бъде гостоприемна страна“, подчерта Тръмп.
Тръмп отдавна копнее за Нобелова награда за мир за участието си в разрешаването на световни конфликти.
Според американския президент той е сложил край на осем или девет войни – и все още има една голяма "цел“ - войната в Украйна.
