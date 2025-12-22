© виж галерията Обсебването на Джефри Епстийн от британското кралско семейство може да се види на една от по-странните фотографии от дома му, пише Daily Mail.



Необяснимо е, как на гърба на гардероба му е била закачена рамкирана снимка с първата страница на вестник The Times от юни 1994 г., когато тогавашният принц Чарлз заявява, че разводът с принцеса Даяна няма да му попречи да стане крал.



Статията е придружена от снимка на Даяна в цял ръст, облечена в така наречената й "рокля на отмъщението“ – вечерна рокля с открити рамене, която е описана като най-емблематичната малка черна рокля на всички времена и която тя е носила на високопрофилна гала вечер в Лондон в нощта, в която интервюто е било излъчено по ITV.



Смята се, че първата страница е от преди срещата на педофила и финансист Епстийн с Андрю Маунтбатън-Уиндзор – сега бившия херцог на Йорк – като двамата са се запознали няколко години по-късно чрез светската дама Гислен Максуел, приятелка на Андрю от университета и бивша приятелка на Епстийн, превърнала се в мадам.



Документите, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ през уикенда, включват десетки снимки от вътрешността на резиденциите на Епстийн.



Смята се, че първата страница на вестник The Times със заглавие "Разводът не е пречка за трона“ е била намерена от ФБР в "комплекса“ на Епстийн на неговия частен карибски остров Литъл Сейнт Джеймс.