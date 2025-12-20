© виж галерията Документи, които бяха оповестени от Министерството на правосъдието на САЩ, хвърлят светлина върху шокиращите изисквания на Джефри Епстийн по отношение на непълнолетните момичета, които искал да му бъдат водени редовно от "сътрудниците“ му, за да ги експлоатира сексуално.



Публикуването на новата серия документи от разследването за педофила финансист е важно развитие в случая, който се превърна в "главоболие“ за правителството на Доналд Тръмп, поради критиките, които получава през последните месеци за забавяния в разкриването на всички данни.



Бил Клинтън и Майкъл Джексън: Появиха се хиляди нови документи по делото "Епстийн", поне 550 страници са класифицирани



Въпреки че много части от новите документи остават цензурирани, достъпните части включват снимки на Епстийн с известни личности като Майкъл Джексън, Крис Тъкър и Даяна Рос, както и бизнесменът Ричард Брансън. Бившият президент на САЩ Бил Клинтън се появява на много снимки - сред които и една, на която се вижда как плува в басейн заедно с осъдената сътрудничка на Епстиййн, Гислен Максуел, а в материала е силно застъпен и принц Андрю, за когото е известно, че е поддържал особено приятелски отношения с финансиста



Според Guardian, бележките от разследванията описват предпочитанията на Епстийн по отношение на възрастта и расата на жертвите му и хвърлят светлина върху методите, които е използвал, за да си набавя жертви.



Един от документите, с референтен номер EFTA00004179, включва предавателен документ на ФБР и 13 страници ръчно написани бележки от показания, дадени на 2 май 2019 г. Името на свидетеля остава поверително, а някои части от бележките са заличени. Въпреки това става ясно, че извратеният финансист с влиятелни приятели е имал много конкретни изисквания към хората, които изпращал да му намират непълнолетни момичета.



Свидетелят споменава "периоди на отчаяние“, когато екипът на Епстийн "остава без момичета“, а споменаванията на финансиста са с инициалите "JE“. "Една тъмнокожа доминиканка“ пристигнала в един от тези "периоди на отчаяние“, но "JE не искал испаноговорящо или тъмнокожо момиче“, споменава свидетелят на едно място. "Доставчикът“ на Епстийн (чието име е скрито) е получил указания да избира по-светлокожи жертви. Свидетелят посочва, че не е знаел дали този човек е получавал заплащане за услугите си, но обяснява, че момичето в конкретния случай е получило заплащане.



На друго място се споменава оплакването, изразено от Джефри Епстийн (докато той е бил в банята) към жена "доставчик", че вече не може да му води момичета, които не му харесват, и я моли да продължи да търси. "В един момент [изтрито име] го видял да иска лична карта на едно момиче. Искал да се увери, че е под 18 години, защото не вярвал на [изтрито име], който в миналото го е подвел, като му е довел по-големи момичета“.



Бележките включват и други описания на свидетеля за сексуалните изстъпления на Епстийн, по време на които той издавал странни звуци и "докосвал по брутален начин“ жертвите си.



Документът включва и снимки на момичетата, споменати в бележките, на възраст от 14 до 17 години, които се разхождат с велосипедите си, само по бикини, като потвърждава предпочитанието на финансиста към момичетата от Бразилия.