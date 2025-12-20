ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета"
Публикуването на новата серия документи от разследването за педофила финансист е важно развитие в случая, който се превърна в "главоболие“ за правителството на Доналд Тръмп, поради критиките, които получава през последните месеци за забавяния в разкриването на всички данни.
Бил Клинтън и Майкъл Джексън: Появиха се хиляди нови документи по делото "Епстийн", поне 550 страници са класифицирани
Въпреки че много части от новите документи остават цензурирани, достъпните части включват снимки на Епстийн с известни личности като Майкъл Джексън, Крис Тъкър и Даяна Рос, както и бизнесменът Ричард Брансън. Бившият президент на САЩ Бил Клинтън се появява на много снимки - сред които и една, на която се вижда как плува в басейн заедно с осъдената сътрудничка на Епстиййн, Гислен Максуел, а в материала е силно застъпен и принц Андрю, за когото е известно, че е поддържал особено приятелски отношения с финансиста
Според Guardian, бележките от разследванията описват предпочитанията на Епстийн по отношение на възрастта и расата на жертвите му и хвърлят светлина върху методите, които е използвал, за да си набавя жертви.
Един от документите, с референтен номер EFTA00004179, включва предавателен документ на ФБР и 13 страници ръчно написани бележки от показания, дадени на 2 май 2019 г. Името на свидетеля остава поверително, а някои части от бележките са заличени. Въпреки това става ясно, че извратеният финансист с влиятелни приятели е имал много конкретни изисквания към хората, които изпращал да му намират непълнолетни момичета.
Свидетелят споменава "периоди на отчаяние“, когато екипът на Епстийн "остава без момичета“, а споменаванията на финансиста са с инициалите "JE“. "Една тъмнокожа доминиканка“ пристигнала в един от тези "периоди на отчаяние“, но "JE не искал испаноговорящо или тъмнокожо момиче“, споменава свидетелят на едно място. "Доставчикът“ на Епстийн (чието име е скрито) е получил указания да избира по-светлокожи жертви. Свидетелят посочва, че не е знаел дали този човек е получавал заплащане за услугите си, но обяснява, че момичето в конкретния случай е получило заплащане.
На друго място се споменава оплакването, изразено от Джефри Епстийн (докато той е бил в банята) към жена "доставчик", че вече не може да му води момичета, които не му харесват, и я моли да продължи да търси. "В един момент [изтрито име] го видял да иска лична карта на едно момиче. Искал да се увери, че е под 18 години, защото не вярвал на [изтрито име], който в миналото го е подвел, като му е довел по-големи момичета“.
Бележките включват и други описания на свидетеля за сексуалните изстъпления на Епстийн, по време на които той издавал странни звуци и "докосвал по брутален начин“ жертвите си.
Документът включва и снимки на момичетата, споменати в бележките, на възраст от 14 до 17 години, които се разхождат с велосипедите си, само по бикини, като потвърждава предпочитанието на финансиста към момичетата от Бразилия.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 91
|
|предишна страница [ 1/16 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Мицкоски пак влезе в спор с Гърция: За мен "Македония" е свещено ...
12:51 / 20.12.2025
Джебчийка от класа: Елеонора има над 100 ареста в Мадрид
09:07 / 20.12.2025
РИА Новости: Двама руснаци са арестувани в България
20:11 / 19.12.2025
YouTube се "срина" за хиляди потребители
17:28 / 19.12.2025
Паника в Сърбия! Масово обменят динари за евро
11:07 / 19.12.2025
Бизнесмен е починал при неясни обстоятелства в Москва
10:30 / 18.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
15:14 / 18.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS