ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|ЕС променя правилата за преминаване на границите
Системата за влизане/излизане (EES) е автоматизирана ИТ система за регистриране на граждани на трети държави, пътуващи за краткосрочно пребиваване, при всяко преминаване на външните граници на някоя от посочените по-долу европейски държави. За целите на EES "гражданин на държава извън ЕС“ ще се събират данни на лица, които не притежават гражданство на никоя държава от Европейския съюз, нито гражданство на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария.
Системата се въвежда в:
Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
factotum_1967
СИСТЕМАТА НИ УБИВА!
преди 44 мин.
-1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Международни новини:
Bloomberg: Близки до Тръмп оказват натиск върху Нобеловия комитет...
11:14 / 05.10.2025
РСМ е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедст...
08:20 / 05.10.2025
Ердоган: "Хамас" показва готовност за мир
17:13 / 04.10.2025
Балканска медия: Ако досега е било студено, пригответе се за още ...
16:56 / 04.10.2025
Пълен обрат с бъдещето на най-популярния пазар в Одрин
13:00 / 04.10.2025
Силно земетресение в Тихия океан
13:39 / 04.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
09:58 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS