Джей Ди Ванс съпроводи ковчега на Чарли Кърк, който бе пренесен с Air Force Two от Юта до Финикс
Автор: Николина Александрова 12:58
©
Американският президент Донадл Тръмп съобщи, че ще присъства на погребението на Чарли Кърк, докато ковчегът на активиста бе пренесен с Air Force Two от Юта, където той почина, до Финикс, където живееше и където се намира седалището на младежката му политическа организация Turning Point USA,предава Sky News.

Вицепрезидентът на

САЩ Джей Ди Ванс и втората дама Уша Ванс придружиха съпругата на Кърк, Ерика Францве, при слизането от самолета.

Все още не са обявени подробности за погребението.


12.09.2025 Ще поискат смъртно наказание за убиеца на Чарли Кърк
11.09.2025 ФБР публикува снимки на предполагаемия убиец на Чарли Кърк
11.09.2025 ФБР откри оръжието, с което е убит Чарли Кърк
11.09.2025 Костадин Костадинов: Вчера бе извършено поредното политическо убийство
11.09.2025 Тръмп: Великият и легендарен Чарли Кърк е мъртъв






