ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Девет убити и 10 ранени след масова стрелба в Йоханесбург
Според местни медии инцидентът е станал в бар KwaNoxolo рано в неделя сутринта, 21 декември.
"Група от приблизително 12 души, пътуващи в бял микробус и сребрист седан, са открили безразборен огън по посетителите на бара. След това са избягали от местопроизшествието“, се казва в доклада на полицията.
Някои от жертвите са били вътре в бара, докато други са били простреляни отвън пред него. Заместник-началникът на полицията на провинция Гаутенг, генерал-майор Фред Кекана, заяви пред ENCA, че сред ранените е таксиметров шофьор. Мотивът за нападението все още е неизвестен.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 477
|предишна страница [ 1/80 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета"
13:50 / 20.12.2025
Мицкоски пак влезе в спор с Гърция: За мен "Македония" е свещено ...
12:51 / 20.12.2025
Джебчийка от класа: Елеонора има над 100 ареста в Мадрид
09:07 / 20.12.2025
РИА Новости: Двама руснаци са арестувани в България
20:11 / 19.12.2025
YouTube се "срина" за хиляди потребители
17:28 / 19.12.2025
Паника в Сърбия! Масово обменят динари за евро
11:07 / 19.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Калин проговори за нагласените резултати в "Игри на волята"
15:29 / 19.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS