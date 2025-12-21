Девет убити и 10 ранени след масова стрелба в Йоханесбург

© Девет души са убити, а други 10 други са ранени при стрелба в село Бекерсдал, близо до Йоханесбург, Южна Африка, съобщава News24.



Според местни медии инцидентът е станал в бар KwaNoxolo рано в неделя сутринта, 21 декември.



"Група от приблизително 12 души, пътуващи в бял микробус и сребрист седан, са открили безразборен огън по посетителите на бара. След това са избягали от местопроизшествието“, се казва в доклада на полицията.



Някои от жертвите са били вътре в бара, докато други са били простреляни отвън пред него. Заместник-началникът на полицията на провинция Гаутенг, генерал-майор Фред Кекана, заяви пред ENCA, че сред ранените е таксиметров шофьор. Мотивът за нападението все още е неизвестен.