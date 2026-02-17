ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дана Идън, продуцент на хитов шпионски сериал, е намерена мъртва в хотелска стая в Атина
Полицията съобщава, че тя е била намерена мъртва в хотелска стая и е започнато разследване.
52-годишната израелка е била открита, след като роднина е направил няколко неуспешни опита да се свърже с нея.
Причината за смъртта не е потвърдена, но полицията заявява, че въз основа на доказателствата и свидетелствата случаят се разглежда като самоубийство.
Международната продуцентска компания Donna and Shula Productions публикува изявление, в което отхвърля всички "неоснователни“ слухове за смъртта й.
"Това е момент на голяма скръб за семейството, приятелите и колегите“, се посочва в изявлението.
"Продуцентската компания желае да изясни, че слуховете за смърт, свързана с престъпление или национализъм, не са верни и са неоснователни.“
