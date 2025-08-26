ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Български лекар, който работи в ударената болница в Газа: Срам ме е
В ударения медицински комплекс "Насер" – единствената голяма болница, останала в южната част на Газа, помага и български лекар. Това е д-р Миглена Ангелова-Чи. Тя е анестезиолог-реаниматор. Била в болницата малко преди нападението.
"Вчера в 09:00 часа нашата група напусна болницата, за да присъства на задължително обучение", разказа д-р Ангелова пред NOVA. По думите ѝ не е имало предупреждение, че може да последва атака. Отива на обучението и разбира за ударите от интернет, докато присъства на лекцията. "Беше много стресиращо", призна тя.
Това е втората ѝ мисия в Газа. Когато била там през май, отново имало атака срещу лечебното заведение. "След това беше ударена през юни. Атакувана е 5 - 6 пъти за последните 4 месеца. Това повече изглежда като рутинна цел, отколкото като случайност", заяви д-р Ангелова.
"Бомбардировката е извършена към 10:00 часа. Болницата работела в пълния си капацитет. Правили са се операции, реанимацията е била пълна, Спешното отделение - също. Трудно е да се каже колко са пациентите – стаите и коридорите са пълни, не само с пациенти, но и с близките им. Болницата изглежда пренаселена", разказа д-р Ангелова.
"Има загинали и сред тези, които са се опитвали да оказват първа помощ. На кадри се вижда как хора, които се опитват да помогнат, са много точно уцелени от бомба", разказа още тя.
"Палестинските ни колеги и палестинският народ като цяло са свикнали на това. То продължава от десетилетия. Болницата обаче все още функционира. Условията са ненормални, трагични, изключително тежки, катастрофални, но хората продължават да стоят на поста си и да правят това, което правят. "Ток има, вода има, медикаменти и консумативи обаче няма. Има такива, с които не бих работила, ако имах избор. Няма достъп до базови изследвания", разказа д-р Ангелова пред NOVA.
По думите ѝ тя трябва да работи със старо лекарство, чиято употреба по принцип се избягва заради страничните ефекти. Всички по-благоприятни медикаменти липсват.
Само преди няколко дни от ООН официално обявиха, че в Газа хората умират от глад.
"Става дума за катастрофален глад, казаха от ООН. Най-тежката степен на глад. Срам е за цивилизования свят, че допусна това да се случи. Смъртта е навсякъде тук. Умира се от огнестрелни рани, експлозии, хронични и остри заболявания - умира се от всичко, защото няма какво да се направи", каза д-р Ангелова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 301
|предишна страница [ 1/51 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Осветлението на кръговото кръстовище на Асеновградско шосе и околовръстното до ж.п.линията на КЦМ, работи през деня от няколко седмици
преди 33 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Международни новини:
Тръмп твърди, че лидерите на ЕС го наричат "президент на Европа"
21:04 / 25.08.2025
Израел нанесе въздушен удар по столицата на Йемен
21:22 / 24.08.2025
Банкери: Най-големите икономики в света ще имат недостиг на работ...
17:13 / 24.08.2025
Три сестри загинаха при преобръщане на мигрантска лодка
16:50 / 24.08.2025
Експлозия в магазин за играчки в Москва
14:40 / 24.08.2025
Четирима младежи загинаха след падане в пропаст в Румъния
14:16 / 24.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS