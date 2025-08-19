ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българинът, участвал в тежката катастрофа с три жертви в Гърция, е вече с обвинение
Припомняме, че при трагичния инцидент трима души загинаха на място. Нашият сънародник управлява тира, който причини пътнотранспортното произшествие. Поради това му е повдигнато обвинение за убийство по непредпазливост.
В момента той се намира в болница и е без опасност за живота. Преминал е операция и след като бъде изписан от лечебното заведение, ще му бъдат взети показания.
При катастрофата камионът катастрофира в два автомобила, вследствие на което единият от тях се запалва. Тримата пътници, загинали в катастрофата, са изгорели в горящия автомобил.
Останалите потърпевши от катастрофата също са без опасност за живота. Двама от тях са настанени в болницата в Комотини, а единственият оцелял от запалилата се кола е в болница в Кавала.
