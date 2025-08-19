Българинът, участвал в тежката катастрофа с три жертви в Гърция, е вече с обвинение

© YouTube Повдигнаха обвинение на българина, който шофира тира при катастрофата с три жертви край Комотини вчера. Това съобщи гръцката държавна телевизия EPT.



Припомняме, че при трагичния инцидент трима души загинаха на място. Нашият сънародник управлява тира, който причини пътнотранспортното произшествие. Поради това му е повдигнато обвинение за убийство по непредпазливост.



В момента той се намира в болница и е без опасност за живота. Преминал е операция и след като бъде изписан от лечебното заведение, ще му бъдат взети показания.



При катастрофата камионът катастрофира в два автомобила, вследствие на което единият от тях се запалва. Тримата пътници, загинали в катастрофата, са изгорели в горящия автомобил.



Останалите потърпевши от катастрофата също са без опасност за живота. Двама от тях са настанени в болницата в Комотини, а единственият оцелял от запалилата се кола е в болница в Кавала.