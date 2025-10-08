ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българин предизвика жестока катастрофа със загинал и ранени в Хърватия
Водачът на лек автомобил BMW с българска регистрация, управляван от 46-годишен българин е завил надясно, след което се е ударил в мантинела, а след това се е ударил в бетонен буфер и е преминал в насрещното платно. Там се блъснал в кола с хърватска регистрация, управлявана от 42-годишен мъж, който починал на място.
Други четирима души от двете превозни средства са били ранени. Трима от тях са транспортирани до Многопрофилната болница "Д-р Йосип Бенчевич“ - Славонски Брод, а четвъртият е бил транспортиран с хеликоптер до Клиничната болница в Осиек. Ръководството на болницата е съобщила, че той е в стабилно състояние и е извън опасност за живота.
