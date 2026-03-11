Европол успешно координира мащабна операция, насочена срещу организирани престъпни мрежи, замесени в престъпления, свързани с отпадъци и замърсяване. Глобалната операция с кодово име "Custos Viridis“ се проведе между януари и декември 2025 г. на пет континента, като Европол работи съвместно с партньори от 71 държави, включително България, и множество международни организации.По време на операцията участниците са извършили 1048 проверки в световен мащаб, което е довело до арестуването на 337 лица, сред които и българи.В хода на акцията са иззети 127 149 тона отпадъци, 602 тона замърсяващи вещества, 75 тона пестициди и 2,3 тона живак, от които престъпната мрежа е можела да генерира печалба в размер на най-малко 31 млн. евро.Конфискуваните продукти включват излезли от употреба превозни средства (EoLV), скрап, пластмаси, използвани слънчеви панели, отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE), гуми и текстилни отпадъци.Няколко организирани престъпни мрежи бяха идентифицирани като отговорни за трафика на незаконни отпадъци в Европа и износа им за Африка, Азия и Латинска Америка. Наред с други престъпления, беше установено, че тези мрежи са замесени и в незаконния маркетинг на флуорирани газове (FGas), незаконната търговия с продукти за растителна защита и незаконните дейности по добив на злато с използване на опасни химикали като живак и цианид.