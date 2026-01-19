ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Броят на жертвите на влаковата катастрофа в Испания нарасва
Автор: Борислава Благоева 09:42Коментари (0)51
©
Най-малко 39 души са загинали, a десетки са ранени, след като два високоскоростни влака се сблъскаха и дерайлираха близо до Кордоба в неделя, пише The Telegrapf.

Приблизително 75 души са откарани в болница, включително 15 "в много тежко състояние“, заяви Хуанма Морено, президентът на регионалното правителство на Андалусия.

Инцидентът е станал,след като последните три вагона на влак, пътуващ от Малага до гара Аточа в Мадрид, са паднали от релсите в град Адамуз и са се разбили върху съседна железопътна линия в 19:40 ч. местно време.

Друг влак, държавна компания Renfe Alvia, който се е движил в обратната посока по съседния коловоз, се е блъснал в преобърнатите вагони и впоследствие е дерайлирал, според Оскар Пуенте, министър на транспорта на Испания.

Регионалното правителство на Андалусия поиска намесата на Военната аварийна служба, за да помогне в спасителните усилия, а източници от правителствената делегация потвърдиха, че военен контингент вече е на път към района.


Още по темата: общо новини по темата: 501
11.01.2026 Тежък сблъсък между два автомобила в Англия
10.01.2026 Стрелец уби шестима при стрелби на три различни места в щата Мисисипи
09.01.2026 Задържаха българин с 2 кг хероин и 1 кг кокаин в Сърбия
02.01.2026 Стотици полети са отменени заради лошото време на едно от най-големите летища в Европа
02.01.2026 Почина последната модна кралица на Париж
02.01.2026 Трагедия разтърси Холивуд в първите часове на 2026 г.
предишна страница [ 1/84 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
ЕС обмисля да наложи на САЩ ответни мита
22:43 / 18.01.2026
Акула нападна 13-годишно момче
16:27 / 18.01.2026
Медведев смята, че абсурдните прогнози за развитието на световнат...
11:05 / 18.01.2026
Снеговалежите в Русия счупиха 150-годишен рекорд:
10:46 / 18.01.2026
Bloomberg: Тръмп иска по един милиард долара за постоянно членств...
09:56 / 18.01.2026
Тръмп "наказа" с 10-процентни мита осем държави
22:33 / 17.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32 / 18.01.2026
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
09:41 / 17.01.2026
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
17:19 / 18.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
08:32 / 18.01.2026
Пенсионери пазаруват на вересия в евро: Взимаме и си ги връщаме, какво да правим, ние сме беден край
Пенсионери пазаруват на вересия в евро: Взимаме и си ги връщаме, какво да правим, ние сме беден край
11:31 / 17.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Генерален план за движение ще моделира трафика
Пловдив - с най-мръсен въздух в ЕС
Проблем с недостига и износа на лекарства
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: