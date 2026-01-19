Броят на жертвите на влаковата катастрофа в Испания нарасва

© Най-малко 39 души са загинали, a десетки са ранени, след като два високоскоростни влака се сблъскаха и дерайлираха близо до Кордоба в неделя, пише The Telegrapf.



Приблизително 75 души са откарани в болница, включително 15 "в много тежко състояние“, заяви Хуанма Морено, президентът на регионалното правителство на Андалусия.



Инцидентът е станал,след като последните три вагона на влак, пътуващ от Малага до гара Аточа в Мадрид, са паднали от релсите в град Адамуз и са се разбили върху съседна железопътна линия в 19:40 ч. местно време.



Друг влак, държавна компания Renfe Alvia, който се е движил в обратната посока по съседния коловоз, се е блъснал в преобърнатите вагони и впоследствие е дерайлирал, според Оскар Пуенте, министър на транспорта на Испания.



Регионалното правителство на Андалусия поиска намесата на Военната аварийна служба, за да помогне в спасителните усилия, а източници от правителствената делегация потвърдиха, че военен контингент вече е на път към района.