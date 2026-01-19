ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Броят на жертвите на влаковата катастрофа в Испания нарасва
Приблизително 75 души са откарани в болница, включително 15 "в много тежко състояние“, заяви Хуанма Морено, президентът на регионалното правителство на Андалусия.
Инцидентът е станал,след като последните три вагона на влак, пътуващ от Малага до гара Аточа в Мадрид, са паднали от релсите в град Адамуз и са се разбили върху съседна железопътна линия в 19:40 ч. местно време.
Друг влак, държавна компания Renfe Alvia, който се е движил в обратната посока по съседния коловоз, се е блъснал в преобърнатите вагони и впоследствие е дерайлирал, според Оскар Пуенте, министър на транспорта на Испания.
Регионалното правителство на Андалусия поиска намесата на Военната аварийна служба, за да помогне в спасителните усилия, а източници от правителствената делегация потвърдиха, че военен контингент вече е на път към района.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 501
|предишна страница [ 1/84 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
ЕС обмисля да наложи на САЩ ответни мита
22:43 / 18.01.2026
Акула нападна 13-годишно момче
16:27 / 18.01.2026
Медведев смята, че абсурдните прогнози за развитието на световнат...
11:05 / 18.01.2026
Снеговалежите в Русия счупиха 150-годишен рекорд:
10:46 / 18.01.2026
Bloomberg: Тръмп иска по един милиард долара за постоянно членств...
09:56 / 18.01.2026
Тръмп "наказа" с 10-процентни мита осем държави
22:33 / 17.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS