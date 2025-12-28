ЗАРЕЖДАНЕ...
|Блокадите на гръцките фермери продължават с пълна сила
Това засилва натиска преди националната конференция на фермерите, очаквана през следващите дни, пише eKathimerini.
В Тесалия, най-големият селскостопански регион на страната, фермерите отново наложиха затваряния на надлеза Лариса близо до Никея, който също беше отворен отново по време на Коледа.
Планирани са допълнителни действия днес и в понеделник, включително временно премахване на бариерите за пътни такси в Макрихори и пълно затваряне на близките околовръстни пътища. "Нищо няма да премине, нито до Солун, нито до Атина“, каза Ризос Марудас, ръководител на федерацията на земеделците в Лариса.
Блокади бяха възстановени и в Патра, Западна Гърция, пренасочвайки трафика към местните пътища.
На граничния пункт Промахона с България движението на камиони остана блокирано, като шофьорите съобщават за опашки над 15 километра от българска страна. От Главна дирекция "Гранична полиция" у нас съобщиха, че трафикът през "Илинден" - "Ексохи" и на "Капитан Петко войвода" - "Орменион" е временнто преустановен за товарни автомобили в двете посоки.
ГКПП-тата ще бъдат отворени отново за всички превозни средства в навечерието на Нова година и на самия 1 януари.
На фона на подновената ескалация, представители на 18 блокади и земеделски асоциации публично подкрепиха диалога с правителството, призовавайки за незабавни решения на проблемите на фермерите.
