ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Блокадите на гръцките фермери продължават с пълна сила
Автор: Елена Николова 10:34Коментари (0)171
© Facebook
Гръцките фермери възобновиха пътните блокади в цялата страна, след като повечето протести бяха временно отслабени по време на коледните празници. През вчерашния ден те блокираха магистралата Солун-Атина

Това засилва натиска преди националната конференция на фермерите, очаквана през следващите дни, пише eKathimerini.

В Тесалия, най-големият селскостопански регион на страната, фермерите отново наложиха затваряния на надлеза Лариса близо до Никея, който също беше отворен отново по време на Коледа.

Планирани са допълнителни действия днес и в понеделник, включително временно премахване на бариерите за пътни такси в Макрихори и пълно затваряне на близките околовръстни пътища. "Нищо няма да премине, нито до Солун, нито до Атина“, каза Ризос Марудас, ръководител на федерацията на земеделците в Лариса.

Блокади бяха възстановени и в Патра, Западна Гърция, пренасочвайки трафика към местните пътища.

На граничния пункт Промахона с България движението на камиони остана блокирано, като шофьорите съобщават за опашки над 15 километра от българска страна. От Главна дирекция "Гранична полиция" у нас съобщиха, че трафикът през  "Илинден" - "Ексохи" и на "Капитан Петко войвода" - "Орменион" е временнто преустановен за товарни автомобили в двете посоки.

ГКПП-тата ще бъдат отворени отново за всички превозни средства в навечерието на Нова година и на самия 1 януари.

На фона на подновената ескалация, представители на 18 блокади и земеделски асоциации публично подкрепиха диалога с правителството, призовавайки за незабавни решения на проблемите на фермерите.


Още по темата: общо новини по темата: 9
23.12.2025 »
21.12.2025 »
18.12.2025 »
17.12.2025 »
14.12.2025 »
14.12.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Зеленски пристигна в САЩ за среща с Доналд Тръмп
09:46 / 28.12.2025
Живият Нострадамус с лошо предсказание за британската монархия!
21:54 / 27.12.2025
Зеленски пристигна в Канада
20:38 / 27.12.2025
Тръмп: Зеленски няма нищо, докато не го одобря
11:42 / 27.12.2025
Зеленски: САЩ предложиха на Украйна гаранции за сигурност за 15 г...
23:15 / 26.12.2025
Ужас в парижкото метро: Три жени са ранени при нападение с нож
21:26 / 26.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
Локомотив Пловдив отбелязва вековен юбилей
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
БК Локомотив Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: