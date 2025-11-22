ИЗПРАТИ НОВИНА
Бедствено положение в Западна Гърция
Автор: Николина Александрова 14:41
©
Рекордни валежи причиниха свлачища в Западна Гърция, остави след себе си значителни щети, с наводнения, свлачища и заклещени жители. В общините Загорио, Филятос и Зиро е обявено извънредно положение поради обширни разрушения, причинени от тежките метеорологични условия, предава Proto Thema.

Северната част на Корфу е претърпяла огромни щети, а селата в северната част на Джумерка и планинските райони на Калабака, Козани и Аспропотамос се сблъскват със сериозни проблеми, като прекъсвания на електрозахранването.

Пожарната служба е получила стотици обаждания за изпомпване на вода, отрязване на дървета и оказване на помощ в Йонийските острови и Епир, като на Корфу са регистрирани 180 обаждания, а в Епир – 187.

В Епир валежите в планинските райони на Йоанини и Арта са надхвърлили 400 тона вода на хектар, количество, което съответства приблизително на годишния обем валежи в Атина, което води до вероятен рекорд за най-дъждовния ноември за последните 25 години.

Националната магистрала Козани – Лариса е затворена поради лошо време, а в цяла Северозападна Гърция властите са в готовност, като 112 е изпратила предупредителни съобщения за силни явления и опасност от свлачища.



Статистика: