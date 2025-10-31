ЗАРЕЖДАНЕ...
|11 доживотни присъди заради пожара в турски курорт, убил 78 души
Съдът осъди собственика на хотела Халит Ергул, съпругата му Емине Муртезаоглу Ергул, дъщерите им Елиф Арас и Джейда Хаджибекироглу, както и седем други обвиняеми - Емир Арас, Зеки Йълмаз, Кадир Йоздемир, Ахмет Демир, заместник-кмета на Болу Седат Гюленер, заместник-началника на пожарната Кенан Джошкун и пожарникаря Ирфан Аджар - на утежнени присъди доживотен затвор за смъртта на 34 деца.
Всичките 11 обвиняеми получиха и 44 отделни присъди от по 24 години и 11 месеца за смъртта на останалите 44 жертви. Съдът не намали присъдите им.
Докато се четеше решението, на Емине Муртезаоглу ѝ стана лошо и се наложи да влезе линейка.
Прокурорът поиска от съда да отхвърли исканията за разширяване на разследването.
