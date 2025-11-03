ИЗПРАТИ НОВИНА
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:37
©
Помните ли музикалното откритие на Слави Трифонов - Сава Чиплич? Днес младежът чака бебе! 12-годишното ангелогласно момченце вече е на 19 и скоро ще гушка син. Щастливата вест научаваме от мили кадри, които бъдещият татко споделя в социалните мрежи. На тях той позира, гушнал любимата си през кръста, обвивайки ръце около наедрялото й коремче.

По снимките личи, че бременността е напреднала и съвсем скоро родителите ще милват своя наследник. Още през юни двамата разкриват в социалките пола на бъдещото си детенце. Те го правят по нашумелия в момента начин - с шумно парти, обявяващо пола на чаканото бебе. На клипчето, качено от певеца, го виждаме в компанията на приятелката му пред голяма арка с балони. Сава е облечен в синьо, жена му - в розово.

Двамата започват обратно броене - от 10 до 1. На финала в небето излита синя конфета, оповестяваща, че скоро ще имат момченце. И кой да предположи, че само 6 години след като покори сърцето на Дългия, Чиплич ще става татко? През недалечната 2019 г. талантът от Вълчедръм засия на сцената на "Шоуто на Слави". 12-годишният Сава взе участие в детския конкурс "Нова звезда", който впоследствие спечели.

Младежът със сръбски корени изпява едни от най-големите хитове на западната ни съседка. Впечатлява и с изпълненията си на вечни български песни като "Зайди, зайди", "Не казвай, любе, лека нощ" и "Мой ангеле". Импровизациите трогват до болка публиката и "Ку-ку бенд", унесени в магията наава. ава в "Шоуто на Слави" Дарбата на младежа се разкрива още когато е едва 4-годишен.

През 2016 г. се явява на сръбски конкурс, където добива огромна популярност. На 10 години вече впечатлява с шлифования си майсторски глас - като на завършен изпълнител. Още тогава журито изригва: "Роди се новият Шабан Шаулич". И май наистина са били прави. Към момента Сава продължава да твори и работи по дебютния си албум, пише "България Днес".


