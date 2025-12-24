Жената на Бойко Кръстанов призна за бебето

© Инстаграм Половинката на Бойко Кръстанов - актрисата Лидия Василева, призна по особено артистичен начин, че чака бебе. С нежна фотосесия с наедряло коремче младата красавица потвърди новината от последните дни, че е бременна.



На снимките тя позира в различни кадри, един от които полугола, наметната само с пухкаво палто. Фотосите веднага завладяха социалните мрежи, a честитките под тях вече валят.