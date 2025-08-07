ЗАРЕЖДАНЕ...
|Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
"Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога!", започва тя и посочва, че атаките срещу Стъки са добре планирани, целенасочени и обслужват амбициите на конкуренти, които искат да овладеят ръководството на ММА федерацията. Дончева твърди, че целта на тези опити е отварянето на "вратата към нелегалните състезания по боеве без правила, с алкохол, наркотици и залагания".
По думите ѝ, кампанията срещу съпруга ѝ е особено активна сега, когато се обсъжда включването на ММА спорта в олимпийската програма за 2032 година. Тя защити прозрачността на федерацията, заявявайки, че всичките ѝ разходи са достъпни публично и се извършват по банков път.
Дончева отправи критики и към опоненти, които, по думите ѝ, са изключени от федерацията от свои колеги поради злоупотреби и неуважение.
Публикацията завършва с лична нотка:
"Обичам те, Станислав!", пише Юлияна Дончева, твърдо застанала зад съпруга си в разгарящия се скандал, пише "България Днес".
