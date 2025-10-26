ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Внукът на Цар Симеон II стана гвардеец
Тържествената церемония по приемането му в редиците на организацията се състоя в присъствието на Негово Величество Цар Симеон II и членове на българското царското семейство.
С благословията на Цар Симеон ІІ и княгиня Калина, княз Симеон-Хасан прие символите на младежката гвардия, като тържествено пристъпи в редиците на организацията. Приветстван бе от д-р Денислава Ангелова – председател на Сдружение "Младежки гвардейски отряди“.
По време на церемонията княз Симеон-Хасан се поздрави лично с младите гвардейци от ученическия гвардейски отряд към СУ "Васил Левски“ – гр. Елин Пелин, които имаха честта да се срещнат с Царя в двореца "Врана“.
Младежът е отговорен с чувство на отдаденост към българските традиции и национален дух. Роден в София, с истински интерес към нашата история, символи и духовни ценности, Симеон-Хасан е израснал в международна среда, владее няколко езика и демонстрира искрена обич към България.
Като част от организацията, Князът ще репетира и участва в дейностите на 22-рия ученически гвардейски отряд към СУ "Васил Левски“ – Елин Пелин, както и в национални и международни прояви, форуми и инициативи за младежко участие, доброволчество и гражданско образование.
Със своята подготовка, широк светоглед и комуникативност, княз Симеон-Хасан ще бъде естествен посланик на младите гвардейци на България в Европа и по света, носейки със себе си духа на феърплей, отговорност и уважение – ценности, които са в основата на младежката гвардейска идея.
Първото официално участие на младият княз, като част от Младежките гвардейски отряди на България ще бъде на 1 ноември – Деня на народните будители, когато младите гвардейци ще отдадат почит на делото на българските просветители и духовни водачи.
Сдружение "Младежки гвардейски отряди“ обединява ученици и младежи от цялата страна, които с дух на родолюбие, уважение и обществена отговорност усвояват знания и умения по протокол, етикет, доброволчество, лидерство и гражданска активност.
Младежките гвардейци участват в национални и местни инициативи, обществени каузи и образователни програми, насочени към възпитанието в уважение, съпричастност и любов към България и нейните традиции.
Инициативата се осъществява под патронажа на Президента на Република България, със съдействието на Националната гвардейска част и с подкрепата на Министерство на отбраната, Министерство на образованието и науката и Министерство на младежта и спорта.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1947
|
|предишна страница [ 1/325 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Христо Стоичков излиза на концерт
12:08 / 26.10.2025
Ирина Тенчева: Аз обикнах Иван в най-отвратителния му период, в д...
09:55 / 26.10.2025
Сашка Васева: Бях гола, нахална и млада. Идваха на тълпи - бях ат...
10:24 / 26.10.2025
Родопското одеало – символ или практичност?
09:59 / 26.10.2025
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Четири зодии днес ще почувстват Божествено напомняне
07:28 / 26.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS