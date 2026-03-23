Известният актьор и музикант Владо Михайлов сподели лични преживявания и подробности за прехода си от участник към ментор в хитовото шоу "Като две капки вода“. В новия епизод на "Капките Podcast“ артистът разкрива как се е справил със съмненията си и защо първата му среща с продуцента Маги Халваджиян е започнала с отказ, информира Plovdiv24.bg.



Оказва се, че пътят на Михайлов във формата е изпълнен с обрати



Взаимоотношенията му с продуцента Маги Халваджиян стартират трудно, след като музикалната група на Владо първоначално отказва участие във видеоклип. По-късно ангажименти в сериала "Братя“ отлагат влизането му в "Като две капки вода“/ Все пка на следващата годиан самията Владо поема инициативата и се обажда на продуцента.



Владо признава, че първоначално му е липсвало самочувствие да напътства утвърдени колеги, особено тези с големите имена в професията. Като пример посочва работата си с ексцентричния Иво Димчев, където ролята му се е трансформирала от учител в партньор, предлагащ различна перспектива.



"Нямах самочувствието да седя пред утвърдени артисти и да им казвам какво да правят. Имаме си моменти и дълги периоди за преодоляване. Имаше моменти, в които обяснявам нещо, но не мога да го демонстрирам", признава Владо.



За да преодолее трудностите при демонстрациите, Михайлов въвежда ефективен метод – записва всяка репетиция и я показва на участниците. Така те успяват да видят грешките си отстрани и да изчистят детайлите в имитациите.



Владо не крие, че началото му в киното е било самокритично: "Разбрах, че съм гола вода и трябва да се заема сериозно“. Въпреки че е работил с величия като Анди Гарсия, той е категоричен, че не копнее за холивудски начин на живот, определяйки го като "друго ниво“, на което не завижда.



Най-интимната част от разговора засяга личния му живот. Михайлов споделя, че бракът му изисква постоянни усилия и преодоляване на трудни периоди. С три деца и натоварен график, балансът е крехък.



"Връзката ни не е толкова стабилна, колкото изглежда“, признава той. И въпреки това именно децата са най-големият му учител: “Те ме учат да бъда стабилната фигура, от която имат нужда".