Известният актьор и музикант Владо Михайлов сподели лични преживявания и подробности за прехода си от участник към ментор в хитовото шоу "Като две капки вода“. В новия епизод на "Капките Podcast“ артистът разкрива как се е справил със съмненията си и защо първата му среща с продуцента Маги Халваджиян е започнала с отказ, информира Plovdiv24.bg.
Оказва се, че пътят на Михайлов във формата е изпълнен с обрати
Взаимоотношенията му с продуцента Маги Халваджиян стартират трудно, след като музикалната група на Владо първоначално отказва участие във видеоклип. По-късно ангажименти в сериала "Братя“ отлагат влизането му в "Като две капки вода“/ Все пка на следващата годиан самията Владо поема инициативата и се обажда на продуцента.
Владо признава, че първоначално му е липсвало самочувствие да напътства утвърдени колеги, особено тези с големите имена в професията. Като пример посочва работата си с ексцентричния Иво Димчев, където ролята му се е трансформирала от учител в партньор, предлагащ различна перспектива.
"Нямах самочувствието да седя пред утвърдени артисти и да им казвам какво да правят. Имаме си моменти и дълги периоди за преодоляване. Имаше моменти, в които обяснявам нещо, но не мога да го демонстрирам", признава Владо.
За да преодолее трудностите при демонстрациите, Михайлов въвежда ефективен метод – записва всяка репетиция и я показва на участниците. Така те успяват да видят грешките си отстрани и да изчистят детайлите в имитациите.
Владо не крие, че началото му в киното е било самокритично: "Разбрах, че съм гола вода и трябва да се заема сериозно“. Въпреки че е работил с величия като Анди Гарсия, той е категоричен, че не копнее за холивудски начин на живот, определяйки го като "друго ниво“, на което не завижда.
Най-интимната част от разговора засяга личния му живот. Михайлов споделя, че бракът му изисква постоянни усилия и преодоляване на трудни периоди. С три деца и натоварен график, балансът е крехък.
"Връзката ни не е толкова стабилна, колкото изглежда“, признава той. И въпреки това именно децата са най-големият му учител: “Те ме учат да бъда стабилната фигура, от която имат нужда".
Владо Михайлов за съпругата си: Връзката ни не е толкова стабилна, колкото изглежда
/
Още от Личности
/
20.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.