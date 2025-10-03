Велик актьор с драстична промяна

© Актьорът Ръсел Кроу изненада всички със значително променената си външност - отслабнал и с подмладено излъчване. 61-годишната звезда от "Гладиатор" се качи на сцената на кинофестивала в Цюрих, на 27 септември, за да приеме наградата "Златно око" за цялостно творчество по време на прожекция на филма му "Нюрнберг". С появата си той предизвика истински фурор сред публиката. Кроу бе облечен в класически тъмносин костюм, който подчертаваше свалени килограми.



Още през лятото Кроу изуми всички с трансформацията си, когато за първи се показа с по-стройна фигура и така привлече голямо внимание от страна не само на феновете си, но и от медийното пространство. Елегантната и освежена визия не остана незабелязана по време на посещението му на Уимбълдън на 1-ви юли заедно с приятелката му Бритни Терио.



Кроу не просто получава признание за постигнатото досега. Той отново е в центъра на вниманието с новата си роля в историческата драма "Нюрнберг“. В продукцията актьорът се превъплъщава в образа на Херман Гьоринг – една от водещите фигури в нацисткия режим и приближен на Адолф Хитлер.



Сюжетът на филма се фокусира върху предизвикателната мисия на американския психиатър Дъглас Кели, в чиято роля влиза Рами Малек. Той трябва да определи дали обвинените във военни престъпления са психически способни да бъдат изправени пред съда. Лентата вече предизвиква възторжени отзиви, а в светските среди се говори, че може да донесе на Кроу нова номинация за "Оскар“.