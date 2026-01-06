ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Ванга говорила с мъртвите, след среща с нея до днес хора вървят като ошашавени
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:23Коментари (0)290
©
Десетилетия след смъртта си Ванга продължава да бъде една от най-обсъжданите личности в България. Името ѝ не слиза от форуми и онлайн дискусии, в които хората и до днес споделят лични истории, разкази на свои близки и твърдения, които поддържат мита около пророчицата от Рупите жив. Въпреки многото книги, филми и анализи за нея продължават да излизат нови и нови твърдения, някои от които звучат шокиращо дори за хора, които смятат, че вече са чували всичко. 

В една от активните фейсбук групи, посветени на Ванга, жена прави признание, което отново разпали споровете. По думите ѝ Ванга е била близка приятелка с баба ѝ, която се занимавала с окултизъм и езотерика и сама се е определяла като вещица. "Баба ми се сприятели с Баба Ванга и се виждаха често. Баба се занимаваше с окултизъм и езотерика, редовно правеше странни тайни ритуали. Двете можеха да говорят с мъртвите. Предполагам, че това им е била допирната точка на приятелството“, пише жената. Според нея връзката между двете не е била случайна, а изградена на база общи практики и убеждения, за които рядко се е говорело публично. 

Твърденията, че Ванга е общувала с отвъдното, не са нови и не идват само от едно място. Не един и двама, които са посещавали пророчицата от Рупите, са убедени, че тя не е била обикновена врачка. 

"Тя не беше гадателка. Беше жена, която след инцидент започва да общува с духове и да бъде един вид посредник между тях и нас. Но на кого са тези духове и защо са я използвали, не знам. Дали на починали хора или просто зли духове, нямам идея“, пише друга дама, чиято баба също е познавала Ванга. Тези думи отново отварят старата тема за произхода на нейните способности и за това каква точно е била силата, която е действала чрез нея. 

Въпреки мистиката и противоречията историите за сбъднати предсказания са стотици и продължават да се споделят и днес. Една от участничките във форума разказва за посещение при Ванга, когато е била дете. Тогава семейството ѝ води сестрата на баба ѝ, чийто син е изчезнал. 

"Липсваха пари и злато и това ѝ беше надеждата, че е избягал за жадуваната тогава Америка. Баба Ванга ѝ каза, че ще получи писмо откъм сръбската граница. Тя това писмо не го дочака. Ние го получихме от Видин – че е намерен скелет и по документите предполагат, че е на сина на сестрата на баба ми. Поне го погребахме“, разказва жената. 

Друга споделя, че родителите ѝ са отишли при Ванга след дълги години безуспешни опити да имат дете. 

"Казала е на майка ми, че ще ме има. И след 16 години чакане, без инвитро и сложни процедури, аз наистина съм се появила. Бременността е била много тежка, но успешна“, пише тя.

Има и други истории, които звучат още по-драматично. Жена си спомня за случай с изчезнали деца. 

"Родителите вече бяха отчаяни и отидоха при Ванга. Тя им казала да се приберат и че на следващия ден децата ще се намерят. Намериха се. Краят на историята не е щастлив, но това, което каза тя, се сбъдна“, пише участничка. Друга разказва, че Ванга е предсказала на баба ѝ, че ще се омъжи, казала е включително името на бъдещия съпруг, което по-късно се оказало вярно. 

Наред с възторжените истории обаче има и немалко разочаровани хора, които твърдят, че при тях нищо не се е сбъднало. 

"Моята баба е ходила и това, което ѝ е казала Ванга, изобщо не се е случило. Минаха много години, говореше се за здравословен проблем и нищо не позна“, споделя жена. Друг разказ е още по-личен. 

"Баща ми ходи при нея, когато бях тийнейджър. Наговорила му такива неща, че той остана завинаги белязан от срещата и до днес гледа като ошашавен“, споделя мъж, пише "Ретро".


Още по темата: общо новини по темата: 2878
06.01.2026 Д-р Емилова прибира 20 000 лева на месец
05.01.2026 Антония Петрова-Батинкова: Пожелавам ви да бъдете щастливи и красиви, като
мен!
05.01.2026 Диви животни нападнаха Славена Вътова по време на сафари
05.01.2026 Цветанка Ризова: Попадам в списъка за разкарване от ефира
05.01.2026 Известен турски актьор си присади коса заради роля
05.01.2026 Кати удари дъното, търси 120 000 през фейсбук
предишна страница [ 1/480 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Хранителен гигант изтегля бебешка храна в България
09:21 / 06.01.2026
Извадиха внушителна риба от Черно море
09:20 / 05.01.2026
Голям празник е днес. Ето кои са имениците
07:15 / 05.01.2026
Зимният Кръстовден пречиства някои зодии, други влизат в нов ритъ...
23:00 / 04.01.2026
Мари на Гала направи още една изненада
21:12 / 04.01.2026
Любими на хиляди хитови предавания се завръщат
19:34 / 04.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
12:52 / 05.01.2026
Клиентка в магазин: Извадих евро да платя, жената погледна ужасено и каза "Няма да ги взема"
Клиентка в магазин: Извадих евро да платя, жената погледна ужасено и каза "Няма да ги взема"
11:39 / 04.01.2026
Смениха името на наше село
Смениха името на наше село
14:59 / 04.01.2026
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
12:31 / 05.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Аматьорски футбол
Зима 2025/2026 г.
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: