|Ударното купуване на имоти приключи
“Замръзване спрямо пазара на имотите е много силна дума. Това, което наблюдаваме, е охлаждане във втората половина от годината. До замръзване едва ли ще стигнем. Сделки се сключват и в момента. Просто тази еуфория, с която започна годината, и това ударно купуване на имоти приключи след решението, че България ще се присъедини към еврозоната на 1 януари", обясни пред NOVA NEWS Стойкова.
Тя сподели, че изненадващ е бил високият ръст на цените в София по време на третото тримесечие. “Той достигна 25% на годишна база. В момента средната цена, която измерваме, е 2310 евро на квадратен метър. Или почти с 500 евро по-висока от същия период на миналата година", коментира експертът.
“Цената няма как да бъде увеличена изкуствено, защото тя трябва да срещне купувач, за да се случи сделка. Но е факт, че има много оферти, които стоят на пазара от доста време", поясни Стойкова.
Финансовият консултант Деян Василев сподели лична история за купуването на жилище. “Когато човек сам влезе в пазара за имоти, както на мен ми се наложи миналото лято, виждаш цена, която ти се струва много висока, след два дена искаш да видиш имота, но той вече е капариран. Сутринта моя колежка ми сподели, че за някои имоти има назначени 11 огледа", каза той.
“Всички очакват, че с влизането на еврозоната цените ще скочат. Какво правят собствениците на имоти? Не ги продават. Има едно задържане и на пазара няма достатъчно предлагане. А си има и търсене от нормални хора, които искат да живеят в по-голямо жилище", смята Василев.
По думите му една от статистиките сочи, че българите сме в дъното на квадратен метър на човек. “Живеем на тясно, живеем в малки жилища и хората искат да се изместят в нови комплекси", смята той.
