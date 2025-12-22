ИЗПРАТИ НОВИНА
Тя съсипа бившия си, след като роди и се омъжи тайно за друг
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:57Коментари (0)2102
©
Три години след като финализира развода си с Том Брейди, Жизел Бюндхен се омъжи за своя любим - инструктора по жиу-жицу Жоаким Валенте.

Подобна стъпка не е изненадваща за никого – Жизел и Валенте са заедно повече от две години и дори вече имат едно дете.

Според Fox News, събитието се е случило на 3 декември във Флорида – със скромна церемония в дома им и в обкръжението на най-близки приятели и членове на семейството.  

Официално стана ясно, че Жизел и Жоаким са заедно през 2023 г., въпреки че още през 2022 г. се заговори за тяхна предполагаема връзка. Отношенията между тях започват професионално – моделът наема Валент за свой личен треньор, а впоследствие стават приятели. Постепенно приятелството им прераства в нещо много по-дълбоко.

Според редица източници, близки до двойката, Валенте е изключително харизматичен човек с "чудесно чувство за хумор“. И много "интелигентен, грижовен, просто добър човек – който освен всичко останало, много обича децата".

Бюндхен има по-голям син и дъщеря от брака си с Том Брейди, с когото е омъжена в продължение на 13 години.

Бившият спортист сподели загадъчно послание в Instagram Story, малко след като публично стана ясно, че бившата му съпруга отново се е омъжила.

На снимка, която по-късно изчезна, Брейди позира със суичър с надпис "Forever Young“ ("Вечно млад“). Към кадъра оставя многозначното: "Yuppppppp“, а като фон звучи песента на  групата Logic "1-800-273-8255“, кръстена на предишния телефонен номер на Националната линия за превенция на самоубийствата в САЩ.

Песента представя обаждане от първо лице до линията за помощ, с текстове като "Не искам да съм жив“ и "Просто искам да умра днес“.

Снимката предизвика широк отзвук в социалните мрежи - феновете започнаха да се питат дали публикацията не подсказва за психичното му състояние на Брейди след новината за сватбата, пише ladyzone.


