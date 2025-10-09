ИЗПРАТИ НОВИНА
Тя откри любовта в бившия на най-добрата си приятелка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:46
Легендарната кънтри звезда Шаная Туейн има необикновена любовна история, която изглежда повече на извадена от книга или филм.

"Всъщност съм благодарна за това, през което преминах и не бих променила нищо“, пише Шаная в автобиографията си "От този момент нататък“. "Но признавам, че не бих искала да го изживея отново. Веднъж беше достатъчно.“

В началото на 90-те певицата се запознава с известния тогава рок продуцент Робърт Джон Ланг, познат повече като Мът Ланг. След като слуша дебютния албум на Туейн, той предлага да продуцира и напише песни за следващата музикална колекция на канадската изпълнителка.Двамата се запознават през юни 1993 г. и шест месеца по-късно освен че са създали новия албум на Туейн, двойката вече е женена.

През следващите години певицата успява да постигне международен успех и в началото на хилядолетието изглежда сякаш светът е в краката ѝ – тя става най-продаваната жена изпълнител в историята на кънтри музиката, но успява да прекрачи границите на жанра, печелейки милиони фенове по света. През 2001 г. се ражда и синът ѝ Ейжа, когото с Ланг взимат при пътуванията си до Швейцария по работа.

Тогава двойката наема жена на име Мари-Ан Тибо като асистент, която да се грижи за дома и ежедневните задачи на семейството. По това време тя е омъжена за Фредерик Тибо, изпълнителен директор на Nestle за Швейцария, и двете семейства бързо се сближават.

През лятото на на 2008 г., след 14-годишен брак, съпругът на Шаная Туейн внезапно споделя, че иска развод – и то без да посочва конкретна причина. Пред Опра Уинфри по-късно Шаная разказва, че се е допитала до най-добрата си приятелка и асистентка Мари-Ан за съвет. "Казах: "Мари-Ан, не мислиш ли, че съпругът ми се държи странно?“, а тя отговори: "Не, не виждам нищо странно.“

Впоследствие се оказва, че Мари-Ан не е казвала истината – защото тя е жената, с която Ланг е имал връзка. Макар продуцентът да отрича, заявявайки пред People, че раздялата е "буквално просто отчуждаване“, Туейн по-късно потвърждава изневярата.

Самият Фредерик Тибо обаче е този, който пръв открива за аферата между Мът Ланг и съпругата му Мари-Ан Тибо. Според информация от Daily Mail той открива странни хотелски разписки, телефонни сметки и дори комплект бельо в куфара на жена си. "Наистина открих аферата с жена ми и Мът“, казва Тибо пред Опра Уинфри. "Казах им: "Хора, сега трябва да признаете пред Шаная. Това е нелепо. Просто ѝ го дължите.“

Певицата казва, че е шокирана, когато научава за изневярата. "Обадих се на Мари-Ан“, разказва тя в Шоуто на Елън Дедженърис. "Исках да ѝ дам възможност сама да ми каже, без да я обвинявам.“ Мари-Ан обаче очевидно отново лъже, отричайки аферата, а след това дори променя телефонния си номер, за да не може Шаная да се свърже с нея отново.

"Бях готова да умра“, споделя певицата, която накрая изпраща имейл до бившата си най-добра приятелка. "Ако можеше да ме видиш да плача и страдам, може би щеше да се смилиш“, пише тя. "Намери любов някъде другаде от някой друг, който не наранява две семейства толкова много.“

Освен емоционалния удар в личния си живот, Шаная Туейн изпитва проблеми и със здравето си заради ухапване от кърлеж, заразен с лаймска болест. Скоро тя бива диагностицирана с дисфония - състояние, при което гласовата кутия е притисната твърде силно от мускулите. То се влошава от стреса в семейството и всичко това почти я оставя неспособна да продължи с кариерата си.

"Не исках да обичам отново – това беше последното нещо, което мислех“, споделя звездата пред People. Преживели едно и също обаче, Шаная намира утеха и подкрепа в лицето на Фредерик. Близките им отношения се задълбочават още повече, но Туейн признава: "Първоначално го отхвърлих. Но не можех да контролирам любовта на Фред към мен и колко лесно е да го обичаш.“

"Постепенно станахме много, много добри приятели. Минаха много месеци, в които просто се опитвахме да разберем всичко“, признава певицата пред Елън Дедженърис. "Да се подкрепяме един на друг беше много труден период в емоционално отношение и за двама ни. И наистина накрая открихме нещо много красиво и неочаквано.“

Макар връзката им да не започна веднага, Шаная е впечатлена от начина, по който Тибо понася скандала. "Имах възможността да наблюдавам как Фред преминава през същото, което преживях аз, и се възхищавах как се справи“, каза тя за Redbook. "Така се влюбих в него, защото той беше толкова примерен във всяко отношение.“

Двойката започва официално връзката си през 2009 г. и се сгодява през декември 2010 г. Двамата се женят на 1 януари 2011 г. на малка церемония по залез слънце в Ринкон, Пуерто Рико.

"Най-близките ми приятели и семейството ми казват, че не са ме виждали толкова свободна и щастлива от години“, споделя Шаная пред People. "И е вярно. Определено е вярно.“

По това време тя казва още: "Фредерик Никола Тибо беше истински дар за мен като състрадателен и разбиращ ме приятел. Невероятна любов разцъфтя от това ценно приятелство.“

Към момента двамата живеят заедно в родината на Тибо - Швейцария, където се срещат за първи път. Щастието, което открива след болката от развода си, вдъхновява Шаная Туейн да създаде песен, озаглавена “Life's About to Get Good" ("Животът ще стане по-хубав“). Тя е част от албума ѝ “Now" от 2017 г., за който отнема известно време на звездата да се престраши и запише без бившия си съпруг и продуцент, пише Edna.bg.


Статистика: