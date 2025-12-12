Турският актьор Ибрахим Йълдъз е в кома!

© Ибрахим Йълдъз, който изигра ролята на Даахан Кара в сериала "Чуй ме“, е в кома от август, след като върху него падна дърво. Той прекара последните месеци в реанимацията, а докторите определяха състоянието му като критично.



На 2 декември Ибрахим Йълдъз е опериран по спешност, но за съжаление и това не е помогнало да бъде изведен от комата. Роднините на актьора и неговите приятели не губят надежда, че ще се случи чудо и той ще се оправи.