Турският актьор Ибрахим Йълдъз е в кома!
23:05
©
Ибрахим Йълдъз, който изигра ролята на Даахан Кара в сериала "Чуй ме“, е в кома от август, след като върху него падна дърво. Той прекара последните месеци в реанимацията, а докторите определяха състоянието му като критично.

На 2 декември Ибрахим Йълдъз е опериран по спешност, но за съжаление и това не е помогнало да бъде изведен от комата. Роднините на актьора и неговите приятели не губят надежда, че ще се случи чудо и той ще се оправи.


