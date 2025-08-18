ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Това е окончателният списък на участниците в "Предатели"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:22Коментари (0)668
©
Играта на предатели по Би Ти Ви тази есен ще е безмилостно жестока. Още при съобщаването на първата част от имената на 25-те участници миналата седмица стана ясно, че един срещу друг ще се изправят риалити герои, които в реалния живот са си близки. В риалитито обаче може да се наложи да играят в противникови лагери. Кой влиза в него?

Сред най-популярните участници, чиито имена телевизията разкри, са Диляна Попова, Владо Николов, Венци Венц, съдия Онцова и Станимир Гъмов. Според ексклузивна информация обаче лъснаха и имената на още 6 звезди: синоптикът Борислав Лазаров, Мирела Илиева от "Игри на волята 4", актрисата Невена Бозукова - Неве, Георги Коджабашев от "Островът на 100-те гривни", Ева Веселинова, за която риалитито е голямото завръщане на малкия екран, както и журналистът Антон Стефанов.

Ева Веселинова не е имала редовни участия в телевизията вече повече от 5 години. Блондинката, прочула се като панелистка в "На кафе" при Гала, слезе от екран навремето, за да роди близнаци. Обществена тайна е, че не е била в добри отношения с Гала, която виждала конкуренция в лицето на ефектната си колежка. Откакто е напуснала екипа на "На кафе", Ева не може да си намери работа на малкия екран и се говори, че това много й тежало, защото обичала телевизията. За нея участието в "Игра на предатели" е голямо събитие. То може да постави начало на голямото й завръщане в телевизията.

Преди това обаче ще гледаме Веселинова в сложна стратегическа битка, какъвто е замисълът на новото риалити на Би Ти Ви. Неговата концепция не е свързана толкова с физическа издръжливост, както в "Игри на волята" по Нова тв, с което ще се конкурира за рейтинг, а със стратегическо мислене в ситуации, в които всеки може да се окаже враг под прикритие.

Както вече стана ясно, участниците се разделят на "праведни“ и "предатели“, като "праведните“ трябва да разкрият "предателите“, а "предателите“ – да елиминират поетапно "праведните“. В този контекст се очакват доста съсипани приятелства, сълзи и драми.

В играта на предатели се включва и Борислав Лазаров, който изглежда човек, способен да слага всякакви маски напълно естествено. С каменно лице той може да разказва вицове по телевизията, да се шегува, а вероятно – и да заблуждава другите. Ако го изберат за "предател“, останалите едва ли ще го заподозрат лесно.

Очаква се съвсем скоро от телевизията да потвърдят и участието на Георги  Коджабашев. Манекенката Диляна Попова е близка с Жоро покрай неговото участие в "Островът на 100-те гривни" миналата есен, където тя беше водеща. Мирела от "Игрите" пък е близка с Георги Янев, известен още като Аквамен от същото риалити. Той е победител и от онлайн шоуто "Къщата на инфлуенсърите". Двамата с Мирела са от един и същи сезон на "Игрите" – четвъртият.

От Би Ти Ви миналата седмица съобщиха, че в риалитито влизат също волейболната легенда Владо Николов, рапърът Венци Венц и социоложката, а от няколко години – и певица, и писателка Мира Радева. Миналия вторник официално беше огласена още една порция участници: актьорът Станимир Гъмов, манекенката с талант на актриса и музикант Глория Петкова, певецът с дълбок глас Тино, който стана любимец на зрителите в "Сървайвър 7“, актрисата Силвия Петкова и юристката, позната от култовото шоу на Нова телевизия "Съдебен спор", Искра Онцова. Съвсем скоро се очаква да обявят и участието на бизнесмена Даниел Бачорски и журналиста Антон Стефанов.

Компанията като цяло е доста цветна и интересна. Много от участниците са си близки от години. Ако това беше "Биг Брадър", където всички седят край масата и се излежават по диваните по цял ден, сигурно щеше да се получи голяма веселба и навсякъде да цари щастие и добро настроение. Но в "Игра на предатели" се очаква всеки да е подозрителен и да гледа останалите с едно наум, така че въздухът най-вероятно ще е наситен с напрежение, а настроението ще е по-скоро тягостно, отколкото добро. "Всяко ръкостискане може да е сделка, а всяка усмивка – предупреждение", обясняват от Би Ти Ви.

Говори се, че именно заради интригата от телевизията са решили да правят първия сезон на шоуто с популярни участници, които се знаят отдавна. Интересно ще е да се види как хора, които иначе се познават добре, се "надиграват", лъжат в очите и играят "на котка и мишка". Неве и Гъмов например са си много близки, Владо има подобен опит в "Къртицата", Диляна е първа дружка с Жоро Коджабашев, Неве и Силвия, която пък е подготвена за играта от вече бившия си мъж, но все още близък приятел Зоран Петровски, спечелил "Сървайвър 6".

Ако този сезон е успешен, се очаква Би Ти Ви да направи втория с участници, които не са популярни в публичното пространство, пише "Уикенд".


Още по темата: общо новини по темата: 914
18.08.2025 Момче или момиче - Антония Петрова разкри пола на бебето, което очаква
18.08.2025 Най-големите късметлии тази седмица
18.08.2025 Къщата на мечтите на Николета и Ники Михайлов се оказа непродаваема
18.08.2025 Светлана бивша Гущерова взе кредит, за да отиде на море на каравана
18.08.2025 Двама мъже и две жени са в основата на първото племе в "Игри на волята"
18.08.2025 Кристина Димитрова каза кой е красивият млад мъж до нея
предишна страница [ 1/153 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Туркиня "изгоря" с 30 000 лири заради песен на Лили Иванова на ту...
09:41 / 18.08.2025
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е о...
21:04 / 17.08.2025
Ето ги доведените деца на Преслава и Емилия
14:32 / 17.08.2025
Днес става на 41, но майка й и баща й са по-известни от нея
13:30 / 17.08.2025
Голямо щастие в Пловдив за две известни наши певици
10:40 / 17.08.2025
Родена е в Русия, но става известна в България с друго име
09:39 / 17.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Отиде си Димитър Димитров
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е образуването на изцяло нов суперконтинент
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е образуването на изцяло нов суперконтинент
21:04 / 17.08.2025
Данъчните декларации на Слави Трифонов и Тошко Йорданов са повече от любопитни
Данъчните декларации на Слави Трифонов и Тошко Йорданов са повече от любопитни
12:34 / 16.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
Принц Уилям с исторически ход!
22:18 / 16.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Мъж уби жена си в Пловдив
Лято 2025
Попълване на регулатори
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: