Това е окончателният списък на участниците в "Предатели"

© Играта на предатели по Би Ти Ви тази есен ще е безмилостно жестока. Още при съобщаването на първата част от имената на 25-те участници миналата седмица стана ясно, че един срещу друг ще се изправят риалити герои, които в реалния живот са си близки. В риалитито обаче може да се наложи да играят в противникови лагери. Кой влиза в него?



Сред най-популярните участници, чиито имена телевизията разкри, са Диляна Попова, Владо Николов, Венци Венц, съдия Онцова и Станимир Гъмов. Според ексклузивна информация обаче лъснаха и имената на още 6 звезди: синоптикът Борислав Лазаров, Мирела Илиева от "Игри на волята 4", актрисата Невена Бозукова - Неве, Георги Коджабашев от "Островът на 100-те гривни", Ева Веселинова, за която риалитито е голямото завръщане на малкия екран, както и журналистът Антон Стефанов.



Ева Веселинова не е имала редовни участия в телевизията вече повече от 5 години. Блондинката, прочула се като панелистка в "На кафе" при Гала, слезе от екран навремето, за да роди близнаци. Обществена тайна е, че не е била в добри отношения с Гала, която виждала конкуренция в лицето на ефектната си колежка. Откакто е напуснала екипа на "На кафе", Ева не може да си намери работа на малкия екран и се говори, че това много й тежало, защото обичала телевизията. За нея участието в "Игра на предатели" е голямо събитие. То може да постави начало на голямото й завръщане в телевизията.



Преди това обаче ще гледаме Веселинова в сложна стратегическа битка, какъвто е замисълът на новото риалити на Би Ти Ви. Неговата концепция не е свързана толкова с физическа издръжливост, както в "Игри на волята" по Нова тв, с което ще се конкурира за рейтинг, а със стратегическо мислене в ситуации, в които всеки може да се окаже враг под прикритие.



Както вече стана ясно, участниците се разделят на "праведни“ и "предатели“, като "праведните“ трябва да разкрият "предателите“, а "предателите“ – да елиминират поетапно "праведните“. В този контекст се очакват доста съсипани приятелства, сълзи и драми.



В играта на предатели се включва и Борислав Лазаров, който изглежда човек, способен да слага всякакви маски напълно естествено. С каменно лице той може да разказва вицове по телевизията, да се шегува, а вероятно – и да заблуждава другите. Ако го изберат за "предател“, останалите едва ли ще го заподозрат лесно.



Очаква се съвсем скоро от телевизията да потвърдят и участието на Георги Коджабашев. Манекенката Диляна Попова е близка с Жоро покрай неговото участие в "Островът на 100-те гривни" миналата есен, където тя беше водеща. Мирела от "Игрите" пък е близка с Георги Янев, известен още като Аквамен от същото риалити. Той е победител и от онлайн шоуто "Къщата на инфлуенсърите". Двамата с Мирела са от един и същи сезон на "Игрите" – четвъртият.



От Би Ти Ви миналата седмица съобщиха, че в риалитито влизат също волейболната легенда Владо Николов, рапърът Венци Венц и социоложката, а от няколко години – и певица, и писателка Мира Радева. Миналия вторник официално беше огласена още една порция участници: актьорът Станимир Гъмов, манекенката с талант на актриса и музикант Глория Петкова, певецът с дълбок глас Тино, който стана любимец на зрителите в "Сървайвър 7“, актрисата Силвия Петкова и юристката, позната от култовото шоу на Нова телевизия "Съдебен спор", Искра Онцова. Съвсем скоро се очаква да обявят и участието на бизнесмена Даниел Бачорски и журналиста Антон Стефанов.



Компанията като цяло е доста цветна и интересна. Много от участниците са си близки от години. Ако това беше "Биг Брадър", където всички седят край масата и се излежават по диваните по цял ден, сигурно щеше да се получи голяма веселба и навсякъде да цари щастие и добро настроение. Но в "Игра на предатели" се очаква всеки да е подозрителен и да гледа останалите с едно наум, така че въздухът най-вероятно ще е наситен с напрежение, а настроението ще е по-скоро тягостно, отколкото добро. "Всяко ръкостискане може да е сделка, а всяка усмивка – предупреждение", обясняват от Би Ти Ви.



Говори се, че именно заради интригата от телевизията са решили да правят първия сезон на шоуто с популярни участници, които се знаят отдавна. Интересно ще е да се види как хора, които иначе се познават добре, се "надиграват", лъжат в очите и играят "на котка и мишка". Неве и Гъмов например са си много близки, Владо има подобен опит в "Къртицата", Диляна е първа дружка с Жоро Коджабашев, Неве и Силвия, която пък е подготвена за играта от вече бившия си мъж, но все още близък приятел Зоран Петровски, спечелил "Сървайвър 6".



Ако този сезон е успешен, се очаква Би Ти Ви да направи втория с участници, които не са популярни в публичното пространство, пише "Уикенд".