Това е най-обсъжданият новогодишен ритуал последните години, не го пропускайте
Автор: Илиана Пенова 23:25 / 31.12.2025
©
По света се спазват много традиции на 31 декември, за които се вярва, че носят щастие и късмет, пари или любов. Една от тях се състои в това да изядете 12 зърна грозде в новогодишната нощ. 

Традицията идва от Исания. Смята се, че носи добър късмет и просперитет през новата година. Тя е позната като "Las doce uvas de la suerte" или "12-те зърна грозде на късмета", като всяко грозде представлява всеки месец от годината. 

Някои хора поставят акцента на поверието върху любовта и казват, че изпълнявайки ритуала през новата година ще срещнеш любовта на живота си. 

Трябва да ядете гроздето едно по едно при всеки удар на часовника.


