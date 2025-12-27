ИЗПРАТИ НОВИНА
Това е най-магичната дата за брак през 2026 г.
Автор: Илиана Пенова 22:40 / 27.12.2025
©
Предвидили сте да използвате датата 26.02.2026 година за предложение за брак или за самата си сватба, по-добре надейте. Датата е идеална, но за бизнес, уверява ни нумерулогът Ния Николова в интервю за ФОКУС.

Ето какво вещае датата според нумерулогията:

Активна, успешна, професионална – такава енергия носи. Дата, през която човек може да се справи с всички възникнали предизвикателства. Много добра за работа, но за лични взаимоотношения не е най-подходящата дата, защото самата дата е структурирана от едни 7 двойки, които са изключително активни. Там има желание за борба, желание за надмощие, желание за показване на себе си. Има двете шестици, които отново завишават егото и желанието да се покажа и да съм над другия, което в партньорски взаимоотношения не е най-положителното качество. Всеки ще тегли в своята посока, няма да има романтика, разбиране, емоция, защото датата е минус петица, минус седмица. Няма да има емпатия, ще се усеща силна агресия, неуправляеми постъпки. Датата активира егото на хората, което в партньорски взаимоотношения няма да е положително и ползотворно.

"Ако наистина двойката избере такава дата за брак, е добре да се посъветват – задължително непрекъснато да са в движение, в пътуване, в действие, защото тези двойки трябва да освобождават некултивираната енергия, която се събира между тях, да са в постоянно движение и да приемат съюза си като работа и израстване", съветва тя.


