ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Той винаги се усмихва, но не и тя
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:15Коментари (0)509
©
Годините на спекулации приключиха! В новия си документален филм Виктория Бекъм споделя истинската причина да излиза без усмивка на червения килим. Звездата разказва как годините, в които е получавала публични критики, са повлияли на самочувствието й. 

Виктория Бекъм отдавна е известна с характерното си по-строго изражение пред фотографите, което се превърна в нейна запазена марка на червения килим. Години наред това наблюдение оставаше без отговор, но тя най-накрая даде своето обяснение в новия си документален филм, озаглавен "Виктория Бекъм“, който направи премиера на 9 октомври 2025 г., съобщава Marie Claire.  

Лошият профил на Виктория Бекъм

Бекъм става световноизвестна като една от петте членки на легендарната група Spice Girls, покорила музикалните класации през 90-те години.

След края на музикалната си кариера тя успешно се превръща в моден дизайнер, основавайки своята луксозна марка.

Омъжена е за футболната звезда Дейвид Бекъм от 1999 г.

В трите части на документалната поредица, Виктория Бекъм разкрива, че липсата на усмивка често се дължи на съпруга й – Дейвид Бекъм. И не, защото той се държи неподобаващо с нея, а защото винаги стои от дясната й страна. 

"През всички тези години винаги съм изглеждала нещастна, защото когато сме на червения килим, съпругът ми винаги стои отдясно на мен“, обяснява тя.

Проблемът за Бекъм се крие в огледалния й образ. Тя смята, че когато се усмихне, десният й профил не изглежда добре. Тя харесва само левия си профил. Когато Дейвид застане до любимата й страна, той засенчва красотата й и тя не посмява да се усмихне именно заради това.

"Усмихвам се вътрешно, но никой не го вижда, затова изглеждам толкова мрачна“, пояснява Виктория.

Освен позицията си до Дейвид пред камерите, Виктория обсъжда и много по-дълбоки, лични причини за трудността си да се отпусне пред обектива. Тя споделя, че е загубила самообладание и увереност след разпадането на Spice Girls през 2000 г. и началото на нейната не особено подкрепена от обществеността солова кариера.

"Ще излъжа, ако кажа, че съм най-добрата певица или танцьорка, но когато хората са лоши и чуваш разни неща, виждаш разни неща и постоянно чувстваш, че не си достатъчно добър, това наистина боли. Станах много несигурна в себе си“, признава Бекъм.

Постоянните публични атаки са накарали буйната й в миналото личност да се превърне в затворена и постоянно напрегната.

"В момента, в който видя камера, се променям. Изправям бариера, слагам си бронята и точно тогава се появява нещастната крава, която никога не се усмихва", завършва бившата певица.


Още по темата: общо новини по темата: 1730
13.10.2025 На 92 по къси панталони, защо не
13.10.2025 Даниела Рупецова: Карам мъжете да чакат по пет месеца за секс
13.10.2025 Предсказанията на Баба Ванга, които се сбъдват и до днес, включително смъртта
й
13.10.2025 След развода Даяна никога повече не носи Шанел
13.10.2025 Меган Маркъл показа колко е пораснала малката Лилибет
13.10.2025 bTV и Сашо Кадиев в центъра на скандал с измислен наследник на Павел
Вежинов
предишна страница [ 1/289 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
До 50 грама ракия на ден и то със слата
10:51 / 13.10.2025
Важните изследвания след 45 г., които могат да ни спасят живота
10:50 / 13.10.2025
Удря ни силна магнитна буря
10:42 / 13.10.2025
Юлиан Костов застава срещу Ники Кънчев в битка за зрители
08:47 / 13.10.2025
Наша актриса ще черпи днес
08:30 / 13.10.2025
Даниел Бачорски: Правих с нея секс, докато тя беше бременна от др...
20:14 / 12.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работим по празниците
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работим по празниците
14:10 / 11.10.2025
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
11:51 / 11.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не работи при нас
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не работи при нас
19:31 / 11.10.2025
Дете откарано спешно в болница в Пловдив, майката не знае кои са бащите и на останалите пет
Дете откарано спешно в болница в Пловдив, майката не знае кои са бащите и на останалите пет
13:26 / 11.10.2025
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
15:24 / 11.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Катастрофи в София
Атлетик (Куклен) в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: