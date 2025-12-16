ЗАРЕЖДАНЕ...
Той сложи край на целувките в киното
Е, от 2026 г. нататък, във всички проекти, в които участва актьорът, той ще добави клауза, за да избегне целуването на когото и да било. Това признава той в интервю за "Daily Mail", в което уверява, че решението е взето и е съгласувано с партньорката му Амал Клуни.
"Опитвам се да следвам пътя на Пол Нюман. Няма да целувам повече никакви момичета", каза актьорът. Той не е изразил причините си, но може би това е символ на уважение към брака му.
Джордж Клуни и краят на целувките в киното
Поне това бяха мотивите, изтъкнати от Пол Нюман през 70-те години, когато той ясно заяви, че ще целува само съпругата си, актрисата Джоан Удуърд, на екрана. Въпреки това, струва си да припомним, че откакто Джордж Клуни стана баща, участието му във филми значително намаля.
Изминаха осем години, откакто актьорът стана баща за първи път с Амал, с двойка близнаци, Ела и Александър. Оттогава той се е появявал само в "The Midnight Sky", "Ticket to Paradise" и в малка роля във "Flash" като Батман. Само преди няколко месеца той обяви пред "Variety", че е време да отстъпи място на новите поколения.
"Вижте, аз съм на 63 години. Не се опитвам да се състезавам с 25-годишни главни герои. Това не е моята работа. Няма да снимам повече романтични филми", заяви той тогава. Изглежда, че е спазил думата си, особено след като обяви, че повече няма да целува никого на екрана, пише още "Marca".
