Тежка загуба за Джордж Клуни

© Тъга обгърна семейството на световната звезда Джордж Клуни. Неговата по-голяма сестра, Аделия "Ада“ Цайдлър, си отиде завинаги на 65-годишна възраст. Новината дойде като гръм от ясно небе за феновете на актьора, но близките му са били подготвени за най-лошото.



Източници на престижното издание People потвърдиха черната вест. Ада е издъхнала в петък, 19 декември 2025 г., след мъчителна и продължителна битка с рака. Тя е била в здравния център St. Elizabeth Healthcare в Еджууд, Кентъки.



Самият Джордж Клуни не скри сълзите си и направи трогателно изявление пред медиите. "Моята сестра, Ада, беше моят истински герой. Тя се изправи срещу болестта с невероятен кураж и дори с хумор. Никога не съм срещал толкова смел човек. Ще ни липсва ужасно много“, сподели съкрушеният актьор.



Погребението на Ада Цайдлър е насрочено за понеделник, 22 декември. Семейството е отправило специална молба към приятелите и познатите – вместо цветя, да се направят дарения за библиотеката Knoedler Memorial Library в Аугуста. Това е мястото, което тя е обичала и подкрепяла през целия си живот.