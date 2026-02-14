Тежка загуба принуждава водеща на bTV да тръгне на психиатър

© Полина Гергушева - Мучкуева, водещата на новините на bTV ходи на психолог.



За първи път това се е случило след смъртта на майка ѝ.



"Търсих метод да се справя с болката от загубата. Съветът, който много ми помогна тогава бе да насоча вниманието си към щастливи моменти със семейството, те да са ми опората, която да ми дава сили да продължа напред", споделя Поли.



"След загубата й мислих, че ще изпадна в депресия. Психологът ми помогна да изляза от това състояние", признава днес водещата.



Тя продължава да ходи при терапевт, тъй като ѝ е приятно да споделя.