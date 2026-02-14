ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Тежка загуба принуждава водеща на bTV да тръгне на психиатър
За първи път това се е случило след смъртта на майка ѝ.
"Търсих метод да се справя с болката от загубата. Съветът, който много ми помогна тогава бе да насоча вниманието си към щастливи моменти със семейството, те да са ми опората, която да ми дава сили да продължа напред", споделя Поли.
"След загубата й мислих, че ще изпадна в депресия. Психологът ми помогна да изляза от това състояние", признава днес водещата.
Тя продължава да ходи при терапевт, тъй като ѝ е приятно да споделя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3378
|
|предишна страница [ 1/563 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Сатурн влиза в Овен днес - кармично преобръщане, ново начало и др...
07:00 / 14.02.2026
Първата Голяма задушница е днес, какво трябва да правим и какво е...
06:30 / 14.02.2026
Отново рокади в "Преди обед", влиза нов водещ - стар познайник на...
13:06 / 13.02.2026
Една зодия ще има един наистина прекрасен петък 13, напук на суев...
09:28 / 13.02.2026
Новият Христо Стоичков разочарова почитателите си
09:14 / 13.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
22:53 / 12.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS