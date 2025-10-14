ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Тейлър Суифт счупи всички рекорди
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:36Коментари (0)82
© Getty images
Дванадесетият студиен албум The Life of a Showgirl на певицата Тейлър Суифт сътвори история с продадени рекордните 4 милиона копия през първата седмица на музикалния пазар, предаде "Асошиейтед прес", цитирани от  БТА.

По данни на Luminate - компания, която следи продажбите от 1991 г., от тавата в САЩ са продадени 4,002 милиона еквивалентни единици, включващи физически албуми и стрийминг. Така The Life of a Showgirl става албумът с най-големи продажби през първата седмица в съвременната музикална история.

С постижението си Тейлър Суифт подобрява досегашния рекорд на Адел, поставен от албума ѝ 25, от който през първата седмица на музикалния пазар в САЩ през 2015 г. бяха продадени 3,378 милиона копия.

Суифт издаде албума The Life of a Showgirl на 3 октомври.

Тейлър Суифт също така става соловата изпълнителка с най-много албуми, оглавявали седмичната класация Билборд 200 – 15. Досега тя си поделяше първенството с рапърите Дрейк и Джей-Зи, които имат по 14 албума начело в чарта.

Първенци по този показател са Бийтълс с 19 албума, достигали първото място в Билборд 200.

Подобряването на рекорди не е чуждо на Тейлър Суифт. С издаването на The Life of a Showgirl певицата незабавно започна да пише история. В първия ден от излизането си албумът продаде 2,7 милиона физически копия. Така Суифт подобри собствения си рекорд за най-много продажби през първата седмица... за един ден.

Предишният ѝ албум The Tortured Poets Department от 2024 г. продаде 2,61 милиона еквивалентни албумни единици в САЩ през първата си седмица на музикалния пазар, припомня агенцията.

Според Luminate The Life of a Showgirl е счупил рекорда и за най-много продадени копия на винил за една седмица в САЩ – 1,2 милиона през първия ден.

Предишният рекордьор беше The Tortured Poets Department, от който през първата седмица бяха продадени 859 000 копия на винил.

Една от причините за големия успех на Тейлър Суифт е, че тя издаде албума си в няколко различни варианта, сред които три CD-та, озаглавени It's Frightening, It's Rapturous и It's Beautiful, както и ексклузивното издание The Crowd Is Your King на винил.

Новината за рекордните продажби на Суифт дойде ден след като в шоуто "Добро утро, Америка“ беше съобщено, че изпълнителката ще има два нови проекта в стрийминг платформата "Дисни плюс“. Единият от тях е шестсериен документален сериал, посветен на емблематичното ѝ турне Eras Tour и озаглавен Taylor Swift/The Eras Tour/The End of an Era.

Първите два епизода от документалната поредица ще бъдат излъчени на 12 декември.

Вторият проект е концертен филм със заглавие Taylor Swift/The Eras Tour/The Final Show. Това е различна продукция от филма Taylor Swift: The Eras Tour от 2023 г.

The Life of a Showgirl на Тейлър Суифт е единственият дебют в Топ 10 на класацията за албуми на Билборд, пише сайтът на изданието.

Саундтракът на филма Кей-поп: Ловци на демони, който миналата седмица се завърна на първо място в чарта Билборд 200, е отстъпил на втора позиция с 96 000 продадени еквивалентни единици.

Челната петица се допълва от Морган Уолън с I'm the Problem (82 000 продадени еквивалентни единици), Карди Би с Am I The Drama (63 000) и Сабрина Карпентър с Man's Best Friend (50 000).

В Топ 10 на Билборд 200 намират място още Бед Бъни с Debi Tirar Mas Fotos, Оливия Дийн с The Art of Loving, Алекс Уорън с You'll Be Alright, Kid, Сиза със SOS и Морган Уолън с One Thing at a Time.


Още по темата: общо новини по темата: 1751
14.10.2025 Притеснителна снимка на Лео Бианки разбуни социалните мрежи
14.10.2025 Джан Микеле ще учи медицина в Пловдив
14.10.2025 Честито на Васко Василев!
14.10.2025 Отнета книжка? Коцето пак подкара поршето
14.10.2025 И Благо Джизъса си клъцна носа
14.10.2025 Официално тя потвърди за новата си любов
предишна страница [ 1/292 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Почина легендарният изпълнител D’Angelo
21:30 / 14.10.2025
Важно! Задължително съхранявайте плодовете и зеленчуците поотделн...
17:39 / 14.10.2025
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Ергенът с най-кратко тв участие е арестуван за насилие? Душил при...
16:37 / 14.10.2025
Деян Донков заживя в Пловдив с новата доста по-млада любима
13:07 / 14.10.2025
Петър Дилов: Над 20 милиона японци започват деня си с българско к...
10:04 / 14.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Природни стихии
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: