|Тейлър Суифт счупи всички рекорди
По данни на Luminate - компания, която следи продажбите от 1991 г., от тавата в САЩ са продадени 4,002 милиона еквивалентни единици, включващи физически албуми и стрийминг. Така The Life of a Showgirl става албумът с най-големи продажби през първата седмица в съвременната музикална история.
С постижението си Тейлър Суифт подобрява досегашния рекорд на Адел, поставен от албума ѝ 25, от който през първата седмица на музикалния пазар в САЩ през 2015 г. бяха продадени 3,378 милиона копия.
Суифт издаде албума The Life of a Showgirl на 3 октомври.
Тейлър Суифт също така става соловата изпълнителка с най-много албуми, оглавявали седмичната класация Билборд 200 – 15. Досега тя си поделяше първенството с рапърите Дрейк и Джей-Зи, които имат по 14 албума начело в чарта.
Първенци по този показател са Бийтълс с 19 албума, достигали първото място в Билборд 200.
Подобряването на рекорди не е чуждо на Тейлър Суифт. С издаването на The Life of a Showgirl певицата незабавно започна да пише история. В първия ден от излизането си албумът продаде 2,7 милиона физически копия. Така Суифт подобри собствения си рекорд за най-много продажби през първата седмица... за един ден.
Предишният ѝ албум The Tortured Poets Department от 2024 г. продаде 2,61 милиона еквивалентни албумни единици в САЩ през първата си седмица на музикалния пазар, припомня агенцията.
Според Luminate The Life of a Showgirl е счупил рекорда и за най-много продадени копия на винил за една седмица в САЩ – 1,2 милиона през първия ден.
Предишният рекордьор беше The Tortured Poets Department, от който през първата седмица бяха продадени 859 000 копия на винил.
Една от причините за големия успех на Тейлър Суифт е, че тя издаде албума си в няколко различни варианта, сред които три CD-та, озаглавени It's Frightening, It's Rapturous и It's Beautiful, както и ексклузивното издание The Crowd Is Your King на винил.
Новината за рекордните продажби на Суифт дойде ден след като в шоуто "Добро утро, Америка“ беше съобщено, че изпълнителката ще има два нови проекта в стрийминг платформата "Дисни плюс“. Единият от тях е шестсериен документален сериал, посветен на емблематичното ѝ турне Eras Tour и озаглавен Taylor Swift/The Eras Tour/The End of an Era.
Първите два епизода от документалната поредица ще бъдат излъчени на 12 декември.
Вторият проект е концертен филм със заглавие Taylor Swift/The Eras Tour/The Final Show. Това е различна продукция от филма Taylor Swift: The Eras Tour от 2023 г.
The Life of a Showgirl на Тейлър Суифт е единственият дебют в Топ 10 на класацията за албуми на Билборд, пише сайтът на изданието.
Саундтракът на филма Кей-поп: Ловци на демони, който миналата седмица се завърна на първо място в чарта Билборд 200, е отстъпил на втора позиция с 96 000 продадени еквивалентни единици.
Челната петица се допълва от Морган Уолън с I'm the Problem (82 000 продадени еквивалентни единици), Карди Би с Am I The Drama (63 000) и Сабрина Карпентър с Man's Best Friend (50 000).
В Топ 10 на Билборд 200 намират място още Бед Бъни с Debi Tirar Mas Fotos, Оливия Дийн с The Art of Loving, Алекс Уорън с You'll Be Alright, Kid, Сиза със SOS и Морган Уолън с One Thing at a Time.
|
