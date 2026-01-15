ИЗПРАТИ НОВИНА
Тази роля съсипа нервната ѝ система
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:02Коментари (0)0
©
Емилия Кларк е преживяла "пълен нервен срив" след края на "Игра на тронове". 39-годишната актриса стана известна с ролята си на Дейнерис Таргариен във телевизионната фентъзи драма от 2011 до 2019 г. Тя призна, че е благодарна за пандемията от COVID-19, защото ѝ е дала време да се замисли върху десетилетието, през което е преживяла и два мозъчни кръвоизлива, както и смъртта на баща си през 2016 г.

"За първи път в професионалния си живот спрях. Претърпях пълен нервен срив. Беше почти като че ли пандемията дойде в точното време. Това ме принуди да отговоря на някои въпроси, на които вероятно бих могла да отложа отговора с още 10 години. [По време на шоуто] никога нямаше време да се спра и да обмисля смисъла му. Никога не съм имала предвид да си кажа: "Ще искаш да си вземеш минутка", сподели тя пред вестник "Ню Йорк Таймс".

Емилия Кларк призна, че е малко вероятно някога да участва в друг фентъзи проект. "Много е малко вероятно да ме видите да се качвам на дракон или дори в един кадър с дракон", заяви тя.

Актрисата също се колебаела дали да поеме последната си роля на Беа в шпионската поредица "Ponies", защото се притеснявала от "ангажимента".

 

"Определено си мислех: "Главна роля в телевизионен сериал? Знам какво означава този ангажимент", каза тя.

Влиянието на популярността

Но Емилия знаела, че нещата ще са различни, защото ѝ е било дадено право на избор коя от двете главни роли иска да играе.

"Усещах, че ми дават право на глас, което не се случва винаги", отбеляза тя и призна, че в началото на кариерата си е чувствала, че има много малък контрол.

"[След "Игра на тронове" ми отне много време] да осъзная, че мога да се опитам да получа известна автономия над изборите си, работата си. Голяма част от кариерата ми не отразяваше моите вкусове, просто бях като изстреляна от оръдие. [Когато се опитваш да успееш], "не" не е в речника ти. Просто казваш "да", разказа звездата.

 

Емилия Кларк намира славата за "разочароваща", защото влияе на взаимодействията ѝ с другите хора.

"Никога не се срещам с някого за първи път, защото те не са себе си. Винаги има нещо друго, което пречи на взаимодействията. Аз живея за хората. Това може да бъде наистина разочароващо, защото цялата ми работа е да общувам. А единственият момент, в който мога да го правя, е когато съм някой друг", обясни тя, цитирана от БГНЕС.


