ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Тази година по-добре не слагайте тези играчки на елхата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:21Коментари (0)596
© Plovdiv24.bg
Символът на предстоящата 2026 година е Огненият кон. Той е енергичен, свободолюбив и благороден. За да привлечете късмета на покровителя на годината, си струва да избягвате определена украса на дома и коледната елха, която може да "не се хареса“ на този силен и темпераментен знак. Ето кои играчки е най-добре да избягвате, когато украсявате коледната елха тази година.

Какви играчки не трябва да се слагат на елхата тази година?

Твърде много и лъскави играчки също трябва да се избягват според експертите по Фън Шуй. Конят е животно, което цени естествеността и хармонията. Твърде много блясък, както и твърде много ярки цветове, могат да създадат атмосфера на суета. Това е в голямо противоречие с балансираната природа на символа на 2026 година.

Играчките с огнена тематика също трябва да се избягват. Въпреки че 2026 г. се свързва с огнена енергия, символът на настъпващата година не обича прекомерното натрупване на "огнени“ елементи. Затова е по-добре да не използвате за украсата на елхата фигурки с пламъци, факли за играчки или декор с агресивна червено-оранжева символика до 2027 г.

Декорации с изображение на хищници също трябва да се избягват. Конят е животно, което естествено избягва опасността. Фигурите на вълци, лъвове, хищни птици или други "хищници“ могат символично да създадат атмосфера на напрежение.

Играчките от тежък метал или в металически цвят също трябва да се избягват. Конете не обичат ненужни ограничения и "бремета“. Ето защо е по-добре да замените играчките с прекомерна тежест, металните дрънкулки или с тежки елементи с по-леки, по-топли и по-естествени.

Счупените или много старите играчки също няма да се харесат на Огнения кон. Като всеки благороден символ, Конят не обича небрежност. Играчки с пукнатини, избелял цвят и отчупени части е най-добре да оставите настрана и да не ги използвате за украсяване на коледната елха, пише actualno.


Още по темата: общо новини по темата: 63
03.12.2025 Запалиха светлините на коледната елха в "Тракия"
03.12.2025 Къща в пловдивско село се превърна в коледна атракция
03.12.2025 Ето с какво работно време ще са големите магазини по празниците
03.12.2025 Грейват светлините на коледната елха в "Тракия"
03.12.2025 Коледните светлини в "Източен" грейват довечера
02.12.2025 900 души могат да карат кънки едновременно в Пловдив
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Астролог: Предстои пълнолуние в Близнаци
10:25 / 04.12.2025
Стояна проговори за раздялата с Ивана: Връщане назад няма!
23:04 / 03.12.2025
Княгиня Калина: Винаги се разхождам с нож, подарък от зелените ба...
16:55 / 03.12.2025
Лили Иванова: Благодаря на Н.В. Цар Симеон II
16:04 / 03.12.2025
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
09:21 / 03.12.2025
Край на "Завий надясно след 200 метра", огромно улеснение за шофь...
09:06 / 03.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
09:51 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Нов звезден годеж на хоризонта
Нов звезден годеж на хоризонта
22:02 / 02.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Протести срещу Бюджет 2026
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: