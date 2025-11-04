ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Супермасивна черна дупка "блести" със светлината на 10 трилиона слънца
Тези изблици на светлина и енергия могат да произхождат от неща като заплетени магнитни полета или прекъсвания в нагрятите газови дискове, обграждащи черните дупки. Светлините помагат на изследователите да разберат по-добре черните дупки.
Взривът е дошъл от супермасивна черна дупка, която се намира на 10 милиарда светлинни години разстояние, което го прави най-отдалеченият взрив, наблюдаван досега. Той произхожда от времето, когато вселената е била доста млада. Една светлинна година е почти 6 трилиона мили.
Последната космическа проява е забелязана през 2018 г. от камера в обсерваторията Паломар в Калифорния. Отнело е около три месеца, за да достигне максимална яркост, и оттогава насам тя намалява.
Вероятно това се е случило, защото голяма звезда се е приближила прекалено много до черната дупка и е била разкъсана на парчета.
"В началото не вярвахме на цифрите за енергията“, коментира авторът на проучването Матю Греъм от Калифорнийския технологичен институт, който управлява Паломар.
Новите открития са публикувани във вторник в списанието Nature Astronomy.
Почти всяка голяма галактика, включително и нашата Млечен път, има супермасивна черна дупка в центъра си. Огромното притегляне на тази черна дупка, която е заобиколена от мощни магнитни полета, придава на Млечния път характерния му вихър.
Учените все още не са сигурни как се образуват супермасивните черни дупки.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 26
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
В най-големия град около Пловдив откриха паметна плоча на велика ...
17:30 / 04.11.2025
Мрежата кипна: Габриела не вижда проблем в това!
17:10 / 04.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Известната съпруга на богат българин днес става на 58
08:37 / 04.11.2025
Европа се готви за "бурята на века": Арктически студ ще "скове" к...
08:07 / 04.11.2025
Една от най-добрите ни банкерки е родена днес, никой не знае на к...
19:17 / 03.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Любимката на цяла България днес стана на 69
20:23 / 02.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS